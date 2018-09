Boca juega frente al Santo tucumano en Formosa

Boca buscará hoy seguir por la buena senda cuando se mida ante San Martín de Tucumán en un partido válido por los 16avos de final de la Copa Argentina en el cual el técnico Guillermo Barros Schelotto decidió que jueguen los habituales titulares.

El encuentro se disputará a las 18 en el estadio Antonio Romero de Formosa, será controlado por el árbitro Silvio Trucco, irá televisado por la señal de cable TyC Sports y el ganador se enfrentará en la próxima fase a Gimnasia y Esgrima La Plata.

Boca viene de golear a Vélez por 3 a 0 en la Superliga y el técnico dispuso que en el arco continúe Esteban Andrada mientras que además realizará tres variantes en el mediocampo y uno en el ataque.

Los experimentados Pablo Pérez y Fernando Gago regresarán al once titular en reemplazo de Nahitan Nández y Wilmar Barrios, respectivamente, mientras que Agustín Almendra jugará por Cristian Pavón y Mauro Zárate entrará por Carlos Tevez.

El Santo no confirmó

San Martín de Tucumán viene de igualar 1 a 1 como local ante Gimnasia y Esgrima La Plata en la fecha pasada de la Superliga y el entrenador Rubén Darío Forestello aún no dio a conocer el equipo que pondrá frente Boca.

El técnico podría no realizar modificaciones, por lo cual jugarían los mismos once que empezaron disputando el encuentro ante el conjunto platense.

La delegación de San Martín de Tucumán realizará un viaje insólito para llegar a Formosa porque decidió ir en avión y no en micro.

Como no hay vuelos directos desde Tucumán hacia Formosa, el equipo de Forestello volará a Buenos Aires donde almorzará en Puerto Madero, a la tarde volverá al Norte del país y llegará después que Boca que arribará a Formosa en horas del mediodía.