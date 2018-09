Jonathan Cristaldo: “Pensé en matarme, pero estoy más vivo que nunca”

Jonathan Cristaldo llegó durante la pretemporada a Racing y aunque atraviesa un buen presente, reconoció que durante el segundo semestre del 2017 sufrió ataques de pánico y pensó tomar la repentina decisión de quitarse la vida.

Cuando estaba en Vélez “tuve pensamientos oscuros. Muchos. Me acuerdo que una vez, cuando iba manejando, me agarró como un ataque de pánico, de depresión. Pensé en darme un palo con el auto. Fue muy feo. Pensé en matarme”, aseguró. Pero inmediatamente, aclaró: “Ahora me siento más vivo que nunca”.

“Coincidió con los tres meses que estuve parado en Vélez, sin hacer nada, es la verdad. En Vélez no era un profesional. Porque no levantaba ni una taza. Me iba al gimnasio y me entrenaba como una persona normal, digamos. No hacía las cosas que corresponden a los jugadores de fútbol. Encima tenía muchos problemas personales, sobre todo familiares y con amigos. Eso también influyó bastante. Después, cuando ya hacía la pretemporada, empecé a sentirme mucho mejor. Me repuse. Hasta que a los dos o tres partidos me lesioné y nunca más volví bien en lo físico. Y arrancó la decadencia, de nuevo”, señaló el delantero, quien fue titular con la Academia ante Patronato en Paraná y el último domingo ante Rosario Central en el Cilindro.

Y continuó: “Mi escape era comer y a veces hasta tomar un poco de más. No estaba bien psicológicamente, me sentía deprimido. Nunca en mi vida pensé que pasaría eso. No se lo deseo a nadie. Soy un chico muy alegre, pero en ese momento veía todas cosas malas. Todo lo malo de mí y en los demás. En todos. Ahí me sirvió mucho mi psicóloga”, sostuvo el jugador.