Lionel Scaloni paró su primer equipo como técnico de la Selección nacional

La renovación ya llegó. Y a lo grande. Lionel Scaloni puso en cancha a los 11 que elegiría para su debut como técnico de la Selección Mayor. Y poco, por no decir nada, tiene que ver con aquel equipo que se despidió del Mundial de Rusia, luego de caer, en octavos de final, ante Francia. Serán, si no hay inconvenientes, los elegidos para enfrentar, este viernes (madrugada del sábado para la Argentina), a Guatemala en Los Ángeles.

Gerónimo Rulli ocupó el arco. Aunque su nombre aún no es una fija. Y el motivo es que el entrenador esperará hasta último momento a Sergio Romero, quien se entrenó diferenciado y volvería al arco tras quedarse afuera de la Copa del Mundo. La presencia de Chiquito, si está Ok físicamente, es una garantía ya que sería el elegido para llevar la cinta de capitán.

En la última línea, Scaloni plantó una línea de cuatro integrada por Fabricio Bustos (luego lo reemplazó Renzo Saravia, uno de los últimos en llegar), Germán Pezzella, Ramiro Funes Mori y Nicolás Tagliafico. Y el último es el único sobreviviente del equipo que antes conducía Jorge Sampaoli.

Giovanni Lo Celso, quien fue a Rusia pero no disputó ni un minuto, se movió por la derecha de un mediocampo con más juego que marca, ya que estuvo acompañado por Leandro Paredes y Exequiel Palacios, el chico de River que sorprendió al integrar la lista y ahora repetiría al meterse entre los 11.

Mientras que en la delantera Scaloni juntó a tres hombres que le garantizan velocidad, desequilibrio en el uno contra uno y potencia en los metros finales. ¿Quiénes son? Cristian Pavón (también le dio acción a Martín Vargas), Gio Simeone y Gonzalo Martínez.

Esos 11, con pecheras naranjas, enfrentaron a los otros vestidos con remeras blancas y que serían los elegidos para el segundo compromiso de la Selección, el martes 11, frente a Colombia, en New Jersey. Ahí estuvieron Franco Armani; Di Plácido, Alan Franco, Walter Kanemann, Marcos Acuña; Ascacibar, Rodrigo Battaglia, Maximiliano Meza; Franco Cervi, Ángel Correa y Franco Vázquez.

¿11 distintos? Sí, ya que la idea de Scaloni es darles rodaje a todos. Aunque le sobran chances para conseguirlo. Un dato: en ambos encuentros estará permitido realizar siete modificaciones más el arquero. Es por eso que habrá que ver qué hace Scaloni con Lautaro Martínez y Mauro Icardi, quienes se movieron aparte con el kinesiólogo Luis García. Y también con Paulo Dybala, quien recién llegará este miércoles a los Estados Unidos, ya que debió quedarse en Italia por temas judiciales.