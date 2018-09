David Depetris firmó contrato en Sarmiento y se sumó al plantel

Ayer, Sarmiento oficializó la llegada de su décimo y último refuerzo. Se trata del delantero David Depetris, quien estampó su firma en un contrato por un año. El atacante de 29 años viene de jugar en el fútbol de Eslovaquia.

Sin dudas que para el Verde se trata de un refuerzo de jerarquía. "La verdad estoy muy contento de estar acá y espero dar lo mejor", expresó el delantero en el marco del acto oficial donde estampó su firma junto al presidente del club, Fernando Chiófalo.

En el fútbol argentino, Depetris jugó en Rafaela, Huracán y Olimpo. Fuera del país, vistió las camisetas del FK AS Trencín (Eslovaquia), FC Omniworld (Países Bajos), del Çaykur Rizespor Kulübü (Turquía), SK Sigma Olomouc (República Checa), Monarcas Morelia (Mexico) y del FC Spartak Trnava (Eslovaquia).

Por otro lado, en cuanto al plantel profesional de Sarmiento, el grupo que encabeza el entrenador Iván Delfino se reunirá hoy, a las 16, en Ciudad Deportiva para continuar con la semana de trabajo. Ante el impasse del fin de semana, está previsto que el Verde juegue entre el viernes y sábado un amistoso ante un rival a definir.





Todos los detalles de la segunda fecha

El lunes a la noche, en el cierre de la segunda fecha, Quilmes superó a Los Andes por 2 a 0, mientras que el partido que Almagro le ganaba a Deportivo Morón, por el mismo marcador, fue suspendido por incidentes.

Con estos resultados los punteros del torneo son Villa Dálmine, Brown (Adrogué), Independiente Rivadavia de Mendoza, Mitre de Santiago del Estero, Agropecuario de Carlos Casares, todos con 6 puntos, aunque si se le da por ganado el partido a Almagro, el "Tricolor" también se sumaría a la lista.

En el estadio Centenario, Quilmes se impuso por 2 a 0 a Los Andes con los goles de Federico Anselmo, a los 9 y 12 minutos del segundo tiempo, el primero de penal.

La falta de garantías por los hechos de violencia que se registraron en adyacencias del estadio de Deportivo Morón hicieron que el partido que el local perdía con Almagro por 2 a 0 fuera suspendido a los 31 del complemento. Hasta ese momento el "Tricolor" se imponía con los goles de Leonardo Acosta, a los 17, y Joaquín Susvielles, a los 24, ambos en la etapa inicial.

Los otros resultados de la segunda fecha que se disputaron en el fin de semana fueron: Temperley 0 - Villa Dálmine 2; Instituto (Cba) 0 - Agropecuario 1; Sarmiento 1 - At. Rafaela 1; Brown (Adrogué) 3 - Olimpo; Ferro 2 - Guillermo Brown 0; Chacarita 1 - Platense 2; Ramón Santamarina 0 - Arsenal 0; Gimnasia (Jujuy) 0 - Defensores de Belgrano 0; Independiente Rivadavia 2 - Ctral. Córdoba 0; Mitre (S.del Estero) 2 - Gimnasia (Mza) 0; Quilmes 2 - Los Andes 0 y Dep. Morón 0 - Almagro 2 (suspendido).

El DT Aníbal Biggeri asumió en Los Andes, próximo rival del Verde

Habemus DT en Lomas de Zamora. A pocas horas de confirmarse la salida de Gabriel Lobos por decisión dirigencial, Los Andes arregló con Aníbal Biggeri para que sea su reemplazo.

"Me tomó por sorpresa que en dos partidos uno quede afuera. Son decisiones y hay que acatarlas, podés compartirlas o no. Yo estaba entero para seguir", confesó Gabriel Lobos. Lo cierto es que la Comisión Directiva no perdió el tiempo y concretó la vuelta de Biggeri, quien ya estuvo al mando del Milrayitas en la temporada 2016/2017.

Tras un breve paso por Deportivo Cuenca, equipo que milita en la Primera División del fútbol ecuatoriano, Aníbal volverá a dirigir en Argentina. Además de Los Andes, el DT pasó por Temperley, Chacarita y Atlanta, sumado a que fue ayudante de campo de "Pepe" Romero en All Boys entre 2007 y 2013, período en el cual el conjunto de Floresta ascendió a la B Nacional y luego a Primera División.

Por la tercera fecha Sarmiento jugará el domingo 16, a las 11

Ayer se confirmó que por la tercera fecha del Campeonato de la B Nacional, Sarmiento visitará a Los Andes el domingo, a las 11. La programación completa es la siguiente:

Viernes 14 de septiembre: Almagro vs. Independiente Rivadavia de Mendoza (15:30); y Central Córdoba (SdE) vs. Quilmes (22:00).

Sábado 15 de septiembre: Villa Dálmine vs. Mitre de Santiago del Estero (15:30); Agropecuario vs. Temperley (18:00); Arsenal vs. Instituto de Córdoba (19:00); y Gimnasia de Mendoza vs. Chacarita (20:00).

Domingo 16 de septiembre: Los Andes vs. Sarmiento (11:00); Olimpo vs. Ferro Carril Oeste (15:30); Guillermo Brown vs. Nueva Chicago (15:30); Defensores de Belgrano vs. Santamarina (15:30); y Atlético Rafaela vs. Brown de Adrogué (18:00).

Martes 18 de septiembre: Platense vs. Deportivo Morón (21:05). Libre: Gimnasia de Jujuy.