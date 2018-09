Más competencias que expresan el furor del fútbol femenino en Junín y la Región

El fútbol femenino de Junín tuvo el domingo una jornada histórica. Además de la final del certamen que organiza la Liga Deportiva del Oeste y en la que Rivadavia de Junín se coronó campeón, en el Complejo "Ciudad Deportiva" se disputó la primera fecha de la Liga de Desarrollo que impulsa la CONMEBOL y que organiza la Asociación del Fútbol Argentino junto al Consejo Federal del Fútbol.

En este primer capítulo de la fase regional, el Sub 16 de Sarmiento le ganó a Olavarría por 3 a 1; mientras que la Selección Sub 14 de la Liga Deportiva del Oeste perdió 1 a 0 frente a River Plate de Buenos Aires.

Las chicas del Verde formaron con Loana Herrera, Victoria Jancich, Lourdes Pérez, Ayelén Silva, Sofía Berenguel, Valentina Berenguel, Isabella Alonso, Huilen De Ángelo, Sofía Nieves, Luisina Garrido y Magalí Calixto. El banco de suplentes, Martina Herrera, Lucía López, Delfina Brance, Jennifer Trillo, Iara Almirón y Araceli López. Frente a Olavarría anotaron Sofía Nieves, Luisina Garrido y Martina Herrera.

En el Seleccionado Sub 14, las titulares fueron Florencia Sánchez, Valentina Bortel, Martina Beguristan, Catalina Parra, Tatiana Herrera, Constanza Diaz, María Paz Rolandi, Delfina Gonzalez, Loreley Talonav, Celeste Echegaray y Candela Gatti. Suplentes, Abril Gatti, Abril De las Vecillas, Iris Ayala, Milagros Gonzalez, Iara Moreyra, Delfina Daroch y Melina Morán. El entrenador es Sergio Barbagelata, su ayudante Dario Feleto y el preparador físico es Ruben Bortel.

Con la derrota, el Sub 14 quedó eliminado del torneo; mientras que el próximo rival de Sarmiento será Platense. Cabe recordar que el certamen se dividirá en tres fases: la primera es la etapa regional que la integran ocho equipos de la provincia de Buenos Aires y la zona, después sigue la etapa provincial que se juega con los ganadores de cada fase regional y, por último, la etapa nacional, en la que entran los mejores ocho equipos de Argentina y los dos elencos que juegan la final disputan una final sudamericana.