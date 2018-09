"Cada partido es una final", dijo Delfino

El entrenador de Sarmiento, Iván Delfino, habló con la prensa al término del partido y expresó su conformidad con el rendimiento de sus jugadores y con el resultado obtenido ante un rival de jerarquía.

Sobre el empate frente a la "Crema", el DT del Verde dijo: "Creo que no merecíamos ir en desventaja pero bueno, después tuvimos nuestras armas y el coraje para ir a buscar el resultado; y por suerte lo logramos. De mi parte no tengo nada que reprocharle a los muchachos".

Añadió: "Creo que por momentos tuvimos un gran juego y frente a un rival que seguramente va a estar en la lucha por el ascenso. Frente a este rival de jerarquía nosotros hicimos un gran primer tiempo, creo que en esa primera parte lo superamos y a diferencia del partido anterior, se notó un cambio positivo en el equipo".

Continuando con su análisis, Delfino agregó: "Fue un partido muy interesante donde a pesar de la desventaja mantuvimos la concentración y eso nos permitió llegar al empate y sumar un punto. Acá cada partido es una final y no hay revancha; esa es la mentalidad con la que encaramos el torneo. Sabiendo que siempre hay cosas para mejorar".

Por último, completó: "Si el equipo se logra reponer como hoy, ante la adversidad, creo que vamos a tener un buen campeonato. Hoy quizás no tuvimos fortuna, pero eso ocupa un porcentaje menor en este deporte. Cuando el resultado es adverso, nosotros tenemos que tener una solución para contrarrestar eso y hoy ocurrió".

Miracco destacó la maduración del equipo

También en la zona de vestuarios habló el delantero Nicolás Miracco. El "9" del Verde, en rueda de prensa, sostuvo: "Tuvimos seis o siete situaciones de gol y lamentablemente no pudimos convertirlas. Pero bueno, creo que tenemos que seguir de esta manera. Hoy fue un típico partido de Nacional B, trabado, duro, peleado".

"Hoy el equipo alcanzó el empate y personalmente lo veo como un crecimiento, porque antes no pasaba. Antes nos metían un gol y por ahí nos caíamos anímicamente. Hoy lo empatamos y creo que eso habla de una maduración del equipo", finalizó.