Los mismos once para seguir en carrera

Finalmente, el entrenador de Sarmiento Iván Delfino no realizará cambios. El DT del Verde apostará a los mismos once que le ganaron 1 a 0 a Olimpo, en Bahía Blanca, para recibir hoy a Atlético Rafaela.

El choque entre el Verde y la Crema arranca a las 14, se juega en el Estadio "Eva Perón" y Luis Lobo Medina será el árbitro. El partido corresponde a la segunda fecha del Campeonato de la B Nacional.

Tras el entrenamiento de ayer, Delfino no dejó dudas y ratificará su confianza en los mismos once que debutaron con un triunfo en Bahía; es decir, alineará con Manuel Vicentini; Luis Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; Leo Villalba, Sergio Quiroga, Franco Leys y Nicolás Castro; Nicolás Miracco y Nicolás Orsini.

El resto de los jugadores que fueron citados, se completa con el arquero Pablo Fernández; el defensor Ariel Kippes; los volantes Guillermo Farré y Gabriel Sanabria; y los delanteros Joaquín Vivani, Santiago Rosa y Ariel Cólzera.

Se espera un gran marco de público para el encuentro que marcará el primer partido del Verde en su casa y ante su gente.

El rival también ganó en el debut

El entrenador de Rafaela, Víctor Bottaniz, se vio obligado a mover fichas y probó algunas variantes en el equipo titular de Atlético de Rafaela que en la primera fecha le ganó a Quimes por 2 a 1 y que hoy visitará a Sarmiento.

El plantel de la “Crema” trabajó el jueves por la mañana en el estadio Monumental donde el DT dispuso de los primeros minutos de fútbol formales de la semana. Allí el DT probó el posible 11 y si bien no confirmó a los titulares dejó entrever que Ángelo Martino volverá a ocupar el lateral izquierdo de la defensa en lugar del lesionado Gianfranco Ferrero, tal como ocurriera el pasado lunes cuando el defensor fue reemplazado en el complemento del juego ante Quilmes. Ferrero finalmente quedó descartado luego de sufrir un fuerte esguince de tobillo.



\LEÉ MÁS El placer de jugar al fútbol pisando los 40





En este sentido, el entrenador está analizando la inclusión de Enzo Gaggi por Ferrero, pasando Martino a la última línea y el “Conejo” a la línea de volantes.

Así probó, incluso el que también estuvo en la formación titular fue Diego Meza, que reemplazó a Enzo Copetti. El chaqueño trabajó de manera diferenciada por una pequeña molestia muscular pero no tendrá inconvenientes para estar desde el minuto inicial en el juego de mañana. Meza o Gaggi sería la duda para ocupar la banda derecha del mediocampo.

De esta forma, la alineación para enfrentar a Sarmiento sería con: Ramiro Macagno; Lucas Blondel, Abel Masuero, Gastón Suso y Martino; Copetti, Agustín Nadruz, Gabriel Ramírez y Gaggi o Meza; Mauro Albertengo y Matías Quiroga.

A los posibles once titulares se les suman Nahuel Pezzini, Nicolás Zalazar, Nahuel Speck, Pablo Gaitán, Ezequiel Montagna, Lucas Quiróz y Maximiliano Casa.

El arranque y la continuidad

Anoche, Agropecuario de Carlos Casares le ganó de visitante a Instituto de Córdoba por 1 a 0; mientras que Villa Dálmine le ganó de visitante a Temperley por 2 a 0.

La jornada continúa hoy, a las 14.00, con el partido ya mencionado entre Sarmiento y Atlético Rafaela; mientras que también, desde las 15.30, se disputarán otros dos encuentros.

En uno de ellos, Brown de Adrogué será local de Olimpo de Bahía Blanca con Lucas Novelli como juez principal y en el otro Ferro recibirá a Guillermo Brown de Puerto Madryn con Diego Ceballos como árbitro.

Además, a las 16.05 Chacarita será anfitrión de Platense, con Facundo Tello como juez y televisación en directo, mientras que a las 20.30 Ramón Santamarina de Tandil jugará de local en el estadio Municipal, frente a Arsenal con arbitraje de Héctor Paletta.

Se completa entre mañana y el lunes

La fecha seguirá mañana domingo, a las 17.00, con tres encuentros, uno de los cuales se jugará en Mendoza, donde Independiente Rivadavia recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero con Bruno Bocca como juez.

En tanto, Mitre de Santiago del Estero será anfitrión de Gimnasia de Mendoza con arbitraje de Nicolás Lamolina y en Jujuy, Gimnasia y Esgrima se medirá ante Defensores de Belgrano, con Luis Álvarez como juez principal.

El lunes, a las 20.00, Deportivo Morón recibirá a Almagro, con Ramiro López como árbitro, mientras que a las 21.05 Quilmes será local de Los Andes con Julio Barraza como juez y ambos encuentros serán televisados en directo.