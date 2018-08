Independiente de Junín va por la gloria

Independiente de Junín jugará este domingo un partido que puede transformarse en histórico. Se trata de la gran definición del Torneo Apertura 2018 de Primera División que organiza la Liga Deportiva del Oeste y que en esta edición tiene en juego la Copa "Carlos Carozza".

A partir de las 15.30, el Rojo de Junín visitará a Rivadavia de Lincoln y de lograr una victoria no dependerá de nada ni nadie para dar la vuelta olímpica. Para este choque trascendental, el equipo que conduce Ever Gallo contará con la vuelta del defensor Mariano Sardi.

Si Independiente (J) empata o pierde el campeón será Sarmiento, ya que los pibes del Verde tienen dos puntos más pero que en esta jornada quedarán libres. También el domingo se jugará el resto de la fecha 13 que tendrá los siguientes compromisos: Mariano Moreno vs. Deportivo Baigorrita, BAP vs. Villa Belgrano, Rivadavia (J) vs. Jorge Newbery, Ambos Mundos vs. Defensa Argentina y Origone Fútbol Club vs. River Plate (J).

Torneo apertura de divisiones inferiores

Durante el fin de semana se jugó la fecha 12 del Torneo de Divisiones Inferiores Apertura 2018 Copa "Aníbal Viale" que organiza la Liga Deportiva del Oeste; y en la novena se consagró Sarmiento. El resto de las categorías tendrá a su campeón en la última fecha, donde el cronograma de encuentros es el siguiente:

Mañana

Moreno vs. Baigorrita

Predécima: 13.30

Octava: 14.30

Cuarta: 15.45

Rivadavia (L) vs. Independiente

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

BAP vs. Villa

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Rivadavia (J) vs. Newbery

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

A. Mundos vs. Defensa

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Origone vs. River

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

El domingo

Moreno vs. Baigorrita

Séptima: 11.30

Novena: 12.30

Quinta: 13.45

Rivadavia (L) vs. Independiente

Séptima: 10.30

Novena: 11.45

Quinta: 12.45

Predécima: 14.15

BAP vs. Villa

Séptima: 10.30

Novena: 11.45

Quinta: 12.45

Predécima: 14.15

Rivadavia (J) vs. Newbery

Séptima: 10.30

Novena: 11.45

Quinta: 12.45

Predécima: 14.15

A. Mundos vs. Defensa

Predécima: 13.30

Quinta: 14.15

Novena: 14.45

Séptima: 18.45

Origone vs. River

Novena: 11.45

Quinta: 12.45

Predécima: 14.15

Cabe recordar que no presentan categorías, Origone en séptima; y Baigorrita en décima y sexta. En la última fecha quedará libre Sarmiento.