Sarmiento gritó campeón en novena

Durante el fin de semana se jugó la fecha 12 del Torneo de Divisiones Inferiores Apertura 2018 Copa "Aníbal Viale" que organiza la Liga Deportiva del Oeste.

Restando solo una fecha para la finalización del certamen, la novena de Sarmiento le ganó a Rivadavia de Lincoln por 3 a 1 y con la victoria se consagró campeón. De esta manera, la novena del Verde se transformó en el primer equipo de las formativas en dar la vuelta olímpica.

Sarmiento y Rivadavia de Lincoln son los dos clubes que tienen mayores posibilidades de seguir acumulando títulos. No obstante, todo se definirá en la última fecha que ya tiene programados los siguientes partidos.

El sábado

Moreno vs. Baigorrita

Predécima: 13.30

Octava: 14.30

Cuarta: 15.45

Rivadavia (L) vs. Independiente

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

BAP vs. Villa

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Rivadavia (J) vs. Newbery

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

A. Mundos vs. Defensa

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Origone vs. River

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45



El domingo

Moreno vs. Baigorrita

Séptima: 11.30

Novena: 12.30

Quinta: 13.45

Rivadavia (L) vs. Independiente

Séptima: 10.30

Novena: 11.45

Quinta: 12.45

Predécima: 14.15

BAP vs. Villa

Séptima: 10.30

Novena: 11.45

Quinta: 12.45

Predécima: 14.15

Rivadavia (J) vs. Newbery

Séptima: 10.30

Novena: 11.45

Quinta: 12.45

Predécima: 14.15

A. Mundos vs. Defensa

Predécima: 13.30

Quinta: 14.15

Novena: 14.45

Séptima: 18.45

Origone vs. River

Novena: 11.45

Quinta: 12.45

Predécima: 14.15

Cabe recordar que no presentan categorías, Origone en séptima; y Baigorrita en décima y sexta. En la última fecha quedará libre Sarmiento.