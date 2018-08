Desconcertantes números

En el fútbol, las estadísticas están lejos de ser la medida de todas las cosas. Sin embargo, sí suelen aportar datos esclarecedores y ayudar a entender los momentos de cada equipo. En ese sentido, los números que rodean el presente de River no dejan mentir: son desconcertantes.

La revancha copera de este miércoles ante Racing puede verse como una parada sumamente dificultosa si se repara en que arrastra 391 minutos sin anotar goles y está obligado a ganar para pasar a los cuartos de final, a no ser que vuelvan a empatar sin goles y se quede con el triunfo por penales. Y, al mismo tiempo, la visión puede ser optimista ante la solidez defensiva que muestra el equipo, invicto desde febrero y con Franco Armani superando récords de imbatibilidad partido tras partido.

¿Qué es más relevante para interpretar el presente de un equipo como River? ¿La racha de cuatro encuentros sin victorias (Racing por la Libertadores, y Huracán, Belgrano y Argentinos por la Superliga)? ¿Los 23 partidos que lleva sin perder? ¿Los 891 minutos que alcanzó Armani con la valla invicta, lo que lo ubica como el arquero con el segundo mejor récord de imbatibilidad en la era profesional en campeonatos de Primera División detrás de Carlos Barisio, quien en 1981 llegó a los 1075 minutos sin recibir goles en Ferro? ¿El lastre de los 391 minutos sin convertir? Todo depende del ojo con que se lo quiera ver.

¿A qué datos atender para realizar una evaluación previa sobre cómo llega River al gran choque que se jugará este miércoles a las 19.30, en el Monumental? ¿Al flojo comienzo en la Superliga, con apenas tres puntos sobre nueve posibles? ¿A la fortaleza que supo amasar en los duelos mano a mano por copas internacionales y nacionales desde que lo dirige Gallardo, al ganar 35 de las 43 series decisivas que afrontó?

Gallardo y sus jugadores intentan quitarle dramatismo a la racha sin convertir.

Chacho Coudet y el caso Zuculini

Luego del fallo oficial de la Conmebol y a menos de 24 horas del duelo de vuelta entre River y Racing, Eduardo Coudet se refirió sobre el caso de Bruno Zuculini y confesó desconocer la sanción que debía el jugador.

“¿Vos sabías? Yo no sabía tampoco; entonces dormimos todos. Es la realidad. Así y todo es como que te sentirías incompleto si reclamás algo. A mí me gusta jugar, que se jueguen los partidos, prepararlos. Es algo hermoso el tener partidos de esta naturaleza. Yo no me hubiese sentido igual. Sabemos que es difícil el partido que tenemos por delante, pero no hay nada más lindo que el partido en sí”, respondió el Chacho en conferencia de prensa.

Más allá de la polémica entre los dos clubes y la posibilidad de que la Academia recurra al TAS para pedir la eliminación del Millonario del certamen, Coudet aseguró que mantuvo a su plantel al margen de la situación. “No nos ha afectado todo lo que fue externo a nosotros. Por eso también me parece que salieron bien las cosas en el partido anterior”, acotó.