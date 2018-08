Iván Delfino podría repetir ante Rafaela el mismo equipo que ganó en el debut

El entrenador de Sarmiento, Iván Delfino, comenzará hoy con los ensayos de fútbol para ir analizando el once inicial que el sábado recibirá a Rafaela, en el marco de la segunda fecha del Campeonato 2018/2019 de la B Nacional. Entre las posibilidades, el DT del Verde evalúa repetir el mismo equipo que le ganó 1 a 0 a Olimpo en el debut del torneo.

Contra la "Crema" ya se sabe que el choque será este sábado, que arrancará a las 14, en el Estadio "Eva Perón" y que el árbitro será el tucumano Luis Lobo Medina. Lo que aún no está resuelto es el once titular que elegirá Delfino.

El gran dilema pasa por saber si el DT respetará ese viejo axioma del fútbol que dice: "Equipo que gana no se toca". La decisión no será fácil para el entrenador de Sarmiento ya que el volante Guillermo Farré y el atacante Ariel Cólzera cumplieron con las suspensiones y están listos para jugar.

Está claro que Farré y Cólzera son jugadores de mucha experiencia, son del paladar del técnico y no sería nada extraño que estén desde arranque. Pero en el entrenamiento de ayer no hubo señales de modificaciones, ya que en un trabajo táctico, realizado en el predio "Ciudad Deportiva", Delfino eligió a los mismos once que ganaron en Bahía. Es decir, Manuel Vicentini; Luis Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; Leo Villalba, Sergio Quiroga, Franco Leys y Nicolás Castro; Nicolás Miracco y Nicolás Orsini.

Las pruebas continuarán hoy, a las 14, cuando el plantel ensaye fútbol en el "Eva Perón".



A la espera de David Depetris

El delantero David Depetris llegaría a Junín en las próximas horas para sumarse al plantel de Sarmiento. Según se informó ayer, el futbolista viajó hacia Eslovenia para solucionar algunos asuntos personales pero en el transcurso de esta semana ya se pondría la vestimenta del Verde y realizaría el primer entrenamiento junto a sus nuevos compañeros.

Cabe destacar que el centro delantero de 29 años, que tiene la ciudadanía eslovaca, nació en San Jorge, Santa Fe, y se inició futbolísticamente en Atlético de Rafaela. Luego pasó por otros ocho clubes: FK AS Trecín (Eslovaquia), FC Omniworld (Holanda), Caykur Rizespor Kulübü (Turquía), SK Sigma Olomouc (República Checa), Monarcas Morelia (México), FC Spartak (Eslovaquia), Huracán y Olimpo.

Rafaela también ganó en el debut

En la noche del lunes, en el Monumental de Alberdi, Atlético de Rafaela tuvo su debut en la temporada 2018/2019 de la B Nacional y lo hizo con una victoria por 2 a 1 ante Quilmes. La “Crema”, lejos de lucirse o de ser el equipo que sorprendió a propios y extraños hace algunos días cuando eliminó a Lanús por Copa Argentina, mostró rebeldía para revertir un marcador que se presentaba adverso y sacar adelante un partido chivísimo; típico en esta categoría.

Con goles de sus delanteros, Mauro Albertengo y Matías Quiroga (de penal), el equipo de Víctor Bottaniz comenzó ganando en su casa.

En el trámite de las acciones, la “Crema” no jugó para nada bien, sobre todo en los primeros 45 minutos, donde prácticamente no generó riesgo en el arco rival y le costó mucho el manejo del balón. En la última de la primera parte el “Cervecero” se encontró con el gol tras una falla defensiva. Imbert, primero fabricó una falta que compró el árbitro Ejarque, y luego, de pelota parada, ejecutó el tiro libre que terminó conectado Marcelo Carrizo por el segundo palo para poner el 1-0 e irse al descanso.

En el complemento, Atlético demostró algo de rebeldía y lo dio vuelta. “Lito” Bottaniz, fiel a su estilo, arriesgó desde el banco, mandó a Martino a marcar punta por el sector izquierdo (cumplió una buen labor) y reacomodó el mediocampo. Los ingresos de Diego Meza y el “Torito” Quiroz le hicieron bien. Gabriel Ramírez se encendió en el medio y el equipo tuvo algo más de juego. Pudo empatarlo por intermedio de Albertengo, en un balón que se desvió en su remate, luego de una jugada personal de Meza; y lo ganó con el penal que marcó el “Flaco” Quiroga, tras una grosera falta de Cardozo a Copetti dentro del área. Macagno sacó largo para Quiroga, que no llegó a conectar de cabeza pero el pique le favoreció al chaqueño que con su velocidad anticipó al defensor rival y ganó la falta. Luego lo defendió, se replegó y si bien el conjunto de Marcelo Fuentes fue en busca del empate y arrinconó al local, sin ideas claras, lo aguantó bien.

Rafaela alineó a: Ramiro Macagno (cap.); Lucas Blondel, Abel Masuero, Gastón Suso y Gianfranco Ferrero; Enzo Copetti, Agustín Nadruz, Gabriel Ramírez y Ángelo Martino; Mauro Albertengo y Matías Quiroga.