Nombre

Independiente de Junín

Fundación

1 de mayo 1921

Historia

El club se funda en 1921, en los años cuarenta desaparece y en el 45 es refundado. Ahí es donde surge la figura de Carlos Washington Castro, que fue el reclutador de muchos jugadores importantes que han llegado al fútbol grande, como “El Lechón” Clara, Darío Pérez y Luis Artime. Carlos Washington Castro es una de las persona más importante en la historia del club. Las cosas que cuentan de él son todas maravillosas, fue un tipo que le dedicó mucho tiempo de su vida al club y, a pesar de haber tenido muchos ofrecimientos buenos para irse, económicamente hablando, él siempre se quiso quedar porque realmente quería mucho al club.

El sentimiento

"Lo que a mí me lleva a ser presidente es el sentimiento. No soy fanático de ningún club de Buenos Aires. En la calle, cuando me preguntan de qué club sos hincha les digo de Independiente de Junín. Ese es el sentimiento. Tiene que ver con la historia y con lo que a uno le tocó vivir. Siempre quise estar en este club y me mueve mucho las ganas de verlo crecer", consideró Nicolás Sardi.