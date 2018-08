Sarmiento sumó a David Depetris

Ayer se confirmó la llegada de un nuevo refuerzo para Sarmiento. Se trata del delantero David Depetris, de 29 años, quien llegaría en las próximas horas a Junín, para cerrar definitivamente su acuerdo con el club. La noticia fue confirmada a Democracia por el presidente de la institución, Fernando Chiófalo.

En comunicación con este diario, Chiófalo aclaró que el jueves pasado el acuerdo ya estaba cerrado y por eso se pudo incluir al jugador antes de que cierre el libro de pases, hecho que ocurrió en la noche del viernes. Por el momento, el directivo solo decidió hacer esa aclaración y entre hoy y mañana se conocerán más detalles del contrato.

En el fútbol argentino, Depetris jugó en Rafaela, Huracán y Olimpo. Fuera del país, vistió las camisetas del FK AS Trencín (Eslovaquia), FC Omniworld (Países Bajos), del Çaykur Rizespor Kulübü (Turquía), SK Sigma Olomouc (República Checa), Monarcas Morelia (México) y del FC Spartak Trnava (Eslovaquia).

Sin dudas que para Sarmiento se trata de un refuerzo de jerarquía. Habrá que ver en qué condiciones físicas llega para saber cuándo podrá vestir oficialmente la camiseta del Verde.

Entre otras novedades, cabe agregar que ayer el plantel volvió a entrenarse tras el buen triunfo logrado el domingo, en Bahía Blanca y frente a Olimpo. Los jugadores titulares realizaron trabajos livianos; mientras que los suplentes se entrenaron con mayor exigencia en el predio "Ciudad Deportiva".

De cara a lo que viene, el equipo de Iván Delfino recibirá a Rafaela por la segunda fecha del campeonato. Por el momento, se cree que el partido se jugaría el sábado, a las 14, en el Estadio "Eva Perón".

Resultados de la primera fecha

Nueva Chicago 2 - 0 Ferro; Villa Dálmine 3 - 0 Instituto; Los Andes 0 - 1 Ind Rivadavia; Arsenal 1 - 1 Gimnasia (J); Agropecuario 2 - 1 Santamarina; Platense 0 - 1 Mitre (SdE); Olimpo 0 - 1 Sarmiento (J); Brown (PM) 0 -1 Brown (A); Central Cba (SdE) 1 - 1 Dep. Morón; Gimnasia (M) 2 - 1 Temperley; Atl Rafaela 2 - 1 Quilmes; Almagro 1 - 0 Chacarita. En esta primera fecha quedó libre Defensores de Belgrano.

Los que viene

La segunda fecha del campeonato tendrá los siguientes encuentros: Ferro vs. Brown (PM); Brown (Adrogué) vs. Olimpo (BB); Sarmiento vs. Rafaela; Quilmes vs. Los Andes; Ind. (Mza) vs. Ctral. Córdoba (SdE); Morón vs. Almagro; Chacarita Jrs. vs. Platense; Mitre (SdE) vs. Gimnasia (Mza); Temperley vs. Villa Dalmine; Instituto (C) vs. Agropecuario; Santamarina vs. Arsenal; y Gimnasia (J) vs. Def. de Belgrano. Libre: Nueva Chicago.