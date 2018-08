"Arrancar de esta manera nos sirve mucho para ganar confianza", aseguró Iván Delfino

El director técnico de Sarmiento, Iván Delfino, habló con la prensa al término del partido donde su equipo le ganó a Olimpo por 1 a 0. A modo de balance, expresó: "Es un triunfo muy importante por varios motivos, por el rival, por haber jugado de visitante y porque es la primera fecha del torneo".

Sobre el encuentro también dijo: "Creo que fue un partido de inicio, donde todos estábamos muy concentrados. Es cierto que no hubo muchas llegadas y desde nuestro lado creo que hicimos un buen partido, estuvimos muy concentrados y ellos prácticamente no patearon una sola vez al arco".

Agregó: "En el segundo tiempo encontramos espacios que en el primero no tuvimos. Principalmente por el buen trabajo de Quiroga que rompió líneas y eso hizo que el equipo se adelante. En la presión que ejercimos nos encontramos con un buen gol que después lo supimos defender muy bien".

Para completar sus conceptos, señaló: "El partido fue parejo, se jugó poco y se luchó mucho. Pero arrancar de esta manera en un torneo tan competitivo como lo es el de la B Nacional nos sirve mucho para ganar confianza. Ya lo he dicho en varias oportunidades que este torneo seguramente va estar muy difícil y parejo para todos. Nosotros tenemos que seguir mejorando y creciendo".

De cara al futuro y pensando en un mejor funcionamiento del equipo, Delfino concluyó: "Una de las cosas a corregir es tratar de aumentar la tenencia del balón. Es algo que venimos trabajando pero que evidentemente nos cuesta un poco. Tenemos que tratar de no ser tan verticales".

"Por suerte la pelota entró"

Uno de los refuerzos para esta temporada, Nicolás Orsini, convirtió ayer el gol del triunfo y tras el encuentro comentó: "El campeonato pasado Sarmiento dejó la vara muy alta así que nosotros tenemos la responsabilidad de hacer bien las cosas. Hoy logramos el primer objetivo que era arrancar sumando. Logramos una victoria y ahora el próximo paso es sumar ante Rafaela en nuestra casa".

Sobre su tanto, dijo: "Cuando paso al arquero la pelota se me va larga. Tengo que volver a enganchar y veo que vienen cerrando algunos defensores. También lo veo a Leo (Villalba) que llegaba pero opté por rematar al arco y por suerte la pelota entró".

"Soñé varias veces con este momento"

El pibe Facundo Castet debutó como titular de Sarmiento teniendo un gran partido. Sobre el buen momento que le toca atravesar, dijo: "Esperé este debut durante mucho tiempo. Hace cinco años que estoy en el club así que soñé varias veces con este momento. Cuando arranqué en el club me probé de enganche y después me pasaron de tres".

En cuanto a su mirada del partido, expresó: "En el primer tiempo nos costó mucho tener la pelota pero creo que estuvimos bien ordenados. En el segundo tiempo mejoramos un poco y por suerte pudimos convertir un gol que nos terminó dando el triunfo".