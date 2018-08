Sarmiento triunfó, aprovechó la derrota de Independiente y ambos pueden ser campeones

Independiente de Junín desperdició ayer la gran chance de coronarse campeón por anticipado del certamen “Apertura” 2018 “Carlos Carozza” de fútbol de primera división de la Liga Deportiva del Oeste, al perder 2 a 0 como local, dejando además el invicto, ante BAP, ganador del último torneo liguista (el pasado Nocturno).

Con ello, Sarmiento -vencedor también 2 a 0 ante Rivadavia de Lincoln-, tomó la punta y está dos unidades por encima del “rojo”, aunque el “Verde” quedará libre en la última jornada y los dirigidos por Ever Gallo, quienes visitarán el difícil reducto de Rivadavia de Lincoln, tendrán una segunda chance de obtener su primer título oficial de primera división.

Ayer en el estadio del barrio “Cielo”, BAP aprovechó los nervios de un Independiente que quiso dar su primera vuelta olímpica de su rica historia en el balompié local, cometió errores que pagó caro y sintió mucho las ausencias de sus experimentados Facundo Daffonchio (arquero que pasó a integrar el plantel profesional de Sarmiento de Junín) y del defensor Mariano Sardi (manager deportivo del CAS, quien ayer estuvo con el equipo rentado en el debut de la Primera “B” Nacional, en Bahía Blanca), pagándolo muy caro.

A los catorce minutos del complemento, el talentoso Juan Ignacio Stefanoni aprovechó un buen pase filtrado de Emanuel Sicuello y definió ante el juvenil cuidapalos local, Tomás Giordano para poner el 1 a 0.

Creció la desesperación de Independiente, que no tuvo fútbol ni punch ofensivo para llegar al empate y a los 32´, el propio Emanuel Sicuello puso el 2 a 0 definitivo, tras quedar mano a mano con el “1” del “rojo”, rematar a la valla y -tras un rebote en Giordano-, nuevamente shoteó al gol el “8” de los “ferroviarios” y sentenció el encuentro, dejando gran desazón en el público que en buen número había ido a ver coronarse campeón a Independiente de Junín, que el domingo próximo tendrá su segunda y última chance de coronarse, para lo cual deberá vencer a domicilio a Rivadavia de Lincoln.

Sarmiento, quien queda libre en la última jornada, aprovechó la chance y tuvo su “feliz domingo” al vencer 2 a 0 a Rivadavia de Lincoln, jugando como local en cancha de Defensa Argentina.

A los 20 minutos, cabeceando con categoría un tiro desde la esquina, Pablo Aranda adelantó a los “verdes” que dirige Francisco Martínez, quienes de allí en más manejaron el ritmo del encuentro y sentenciaron la historia a los 43´, con gol de Agustín Guerra, para ponerle emoción al torneo y esperar (quedan libres el domingo) que no gane independiente en Lincoln, para ser los campeones.

Origone dejó pasar otra gran chance

El que desperdició la chance de volver a ser líder y ya quedó sin chances, fue Origone FC de Agustín Roca, al perder en la visita a Villa Belgrano por 2 a 0, un resultado que en esta fecha se repitió en cuatro de los seis partidos.

Lucas Cabrera abrió la cuenta para los “villistas” a los 45 minutos de la etapa inicial y el ingresado Alejo Barragán sobre el final del pleito (46´ del complemento)´, puso el 2 a 0 definitivo en favor del equipo que dirige Diego “Pipo” Martino.

Por su parte, River Plate cayó en su estadio del barrio “La Loba” ante Mariano Moreno, por 4 a 2. Braian Quevedo en dos ocasiones, Santiago Barrera y Matías García anotaron para que el CAMM logre el primer triunfo desde que lo dirige Germán “Biyu” Gaspar, en tanto que Esteban Boyler (de penal) y el ingresado Carlos Regazolli marcaron para los aurinegros, quienes terminaron con diez hombres por la expulsión de Juan Ignacio Bolado.

La fecha, que se había iniciado anteayer con el triunfo de Jorge Newbery ante Ambos Mundos, también 2 a 0 (goles de Juan Giannini y Agustín Sospicio), se completó con el empate 1 a 1 entre Deportivo Baigorrita (gol del zaguero central Leandro Ale) y Rivadavia de Junín (tanto de Gonzalo Torres), habiendo quedado libre el elenco de Defensa Argentina.

La última fecha

El “Apertura” 2018 “Carlos Carozza” se definirá en la última fecha, con esta programación y con un “espectador de lujo”, el equipo de Sarmiento de Junín, que aunque quedará libre, puede ser campeón:

Rivadavia (L) vs. Independiente; B.A.P. vs. Villa Belgrano; Origone FC vs. River Plate; Ambos Mundos vs. Defensa; Moreno vs. Deportivo Baigorrita y Rivadavia de Junín vs. Jorge Newbery.