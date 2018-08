Hoy puede consagrarse el campeón del Apertura 2018

Hoy puede ser un día de definiciones para el Torneo de Primera División Apertura 2018 que organiza la Liga Deportiva del Oeste y que en esta edición tiene en juego la Copa “Carlos Carozza”. En el marco de la fecha 12, si esta tarde Independiente de Junín le gana a BAP no dependerá de nada ni nadie para dar la vuelta olímpica. El partido arranca a las 15.30 y será arbitrado por Juan Carlos Del Fueyo.

Sin dudas que para el Rojo de Junín la jornada se puede llegar a convertir en histórica, ya que de lograr una victoria, el equipo de Ever Gallo se consagrará campeón de los torneos largos por primera vez en su historia.

También hoy, desde las 15.30, se enfrentan: River Plate vs. Mariano Moreno; Sarmiento vs. Rivadavia de Lincoln (en cancha de Defensa Argentina); Villa Belgrano vs. Origone; y Deportiva Baigorrita vs. Rivadavia de Junín. Libre: Defensa Argentina.

La fecha 12 del Apertura 2018 comenzó ayer con un entretenido partido que jugaron Jorge Newbery ante Ambos Mundos, en donde el “Aviador” le ganó al “Tricolor” por 2 a 0 con anotaciones de Juan Gianini y Agustín Sospicio.

El plan “B”

En caso de no definirse hoy el campeonato, en la última fecha jugarán: Rivadavia de Lincoln vs. Independiente; B.A.P. vs. Villa Belgrano; Origone FC vs. River Plate; Ambos Mundos vs. Defensa Argentina; Mariano Moreno vs. Deportivo Baigorrita y Rivadavia de Junín vs. Jorge Newbery. Libre quedará el elenco de Sarmiento de nuestra ciudad.

Inferiores: Partidos para hoy de la fecha 12

HOY

Baigorrita vs. Rivadavia (J)

Séptima: 11.30

Novena: 12.30

Quinta: 13.45

Newbery vs. A. Mundos

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

River vs. Moreno

Séptima: 10.30

Novena: 11.45

Predécima: 12.45

Quinta: 13.45

Independiente vs. BAP

Séptima vs. 10.30

Novena: 11.45

Predécima: 12.45

Quinta: 13.45

Sarmiento vs. Rivadavia (L) (cancha: Defensa)

Séptima vs. 10.30

Novena: 11.45

Predécima: 12.45

Quinta: 13.45

Villa vs. Origone

Novena: 11.45

Predécima: 12.45

Quinta: 13.45

Cabe recordar que no presentan categorías: Origone en séptima; y Baigorrita en décima y sexta. En esta fecha queda libre Defensa.