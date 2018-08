Es oficial: Walter Samuel se sumará al cuerpo técnico de Lionel Scaloni

El ex jugador de la Selección Walter Samuel fue confirmado por la AFA para sumarse al cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni, con vistas a la gira por Estados Unidos para jugar contra Guatemala (7 de septiembre) y Colombia (11 de septiembre). Viajará desde Milán, Italia, hacia nuestro país en las próximas horas.

Esta fue una petición del propio director técnico interino debido a que Pablo Aimar está comprometido con la Sub 17, para afrontar los trabajos de cara al Sudamericano que se disputará en enero.

El ex defensor de la Lepra, Boca, Roma y Real Madrid, entre otros; es una de las referencias del ciclo más exitoso de las selecciones juveniles conducido por José Pekerman.

Fue campeón del mundo Sub 20 en Malasia 1997. Además, disputó las Copas del Mundo Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010.

El histórico ex jugador que supo conquistar la Champions League con el Inter, fue un pedido especial del entrenador interino del seleccionado. Es que Scaloni quería a alguien de su confianza para que lo acompañe en este momento para así.

Samuel y Scaloni tienen un pasado en común. Ambos formaron parte de la categoría 78 de Newell’s, aunque prácticamente no compartieron minutos en la primera división de la Lepra rosarina ya que Scaloni partió rápidamente a Estudiantes de La Plata y Samuel se fue a Boca. Ahora el ex defensor, que se retiró en 2016 en el Basilea, volverá a formar parte de la Selección.