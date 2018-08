Di María relativizó su exclusión y la de Messi de la Selección argentina

El mediocampista del París Saint-Germain Ángel Di María, no convocado para los próximos partidos de Argentina al igual que Lionel Messi o Sergio Agüero, explicó ayer que la AFA quiere darles un respiro después del Mundial de Rusia.

“Creo que es una decisión que se tomó a nivel general”, respondió en una conferencia de prensa en el centro de entrenamiento del PSG.

“Han debido pensar en el seno de la selección que era mejor, un tiempo después del Mundial-2018, dejarnos descansar y eventualmente probar a otros jugadores”, apuntó.

Lionel Messi, Ángel Di María, Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín y Nicolás Otamendi, entre otros, no entraron en la convocatoria para los próximos partidos amistosos de la Albiceleste.

Según trascendió, Messi le pidió a Lionel Scaloni, que no le convocara para esos partidos.