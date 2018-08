Ilusión en marcha

Tras el entrenamiento de ayer, el técnico Iván Delfino confirmó el listado de jugadores concentrados que partirán rumbo a Bahía Blanca, donde el domingo Sarmiento jugará frente a Olimpo, en el marco de la primera fecha del Campeonato 2018/2019 de la B Nacional.

Para el partido que arrancará a las 15.30 y que será arbitrado por Pablo Dóvalo, el Verde formaría con Manuel Vicentini; Luis Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; Leonardo Villalba, Sergio Quiroga, Franco Leys y Nicolás Castro; Nicolás Orsini y Nicolás Miracco.

El resto de la delegación la integran: el arquero Pablo Fernández; los defensores Martín García y Ariel Kippes; los volantes Juan Caviglia, Gabriel Sanabria y Benjamín Borassi; y los delanteros Joaquín Vivani y Santiago Rosa.

Cabe recordar que para esta primera fecha, el entrenador Delfino no podrá incluir en el equipo al volante Guillermo Farré y al delantero Ariel Cólzera, quienes deben cumplir una fecha de suspensión.

Por el lado del local, en Olimpo los nombres y las dudas en el once inicial serían: Ezequiel Viola; Leandro Lacunza, Luca Orozco, Martín Ferreryra, Said Llambay; Graciani o Belleggia, Franco Lefiñir, Daniel Ibáñez, Lazo o “Maxi” Fornari; Axel Rodríguez y Marcelo Argüello.

Hoy arranca la primera fecha

A las 13.10, por TyC Sports, Nueva Chicago vs. Ferro; a las 15.30: Villa Dálmine vs. Instituto; 15.30: Los Andes vs. Ind Rivadavia; 15.30: Arsenal vs. Gimnasia (J); y a las 16.00: Agropecuario vs. Santamarina.

MAÑANA

A las 15.05, por TyC Sports, Platense vs. Mitre (SdE); 15.30: Olimpo vs. Sarmiento (J); 15.30: Brown (PM) vs. Brown (A); 16.00: Central Cba (SdE) vs. Dep. Morón; y a las 16.30: Gimnasia (M) vs. Temperley.

EL LUNES

A las 20.00, por DirecTV, Atl Rafaela vs. Quilmes; a las 21.05, por TyC Sports, Almagro vs. Chacarita. En esta primera fecha queda libre Defensores de Belgrano.