Peñas y filiales de Sarmiento, la pasión por el Verde que no conoce de distancias

Hay peñas y filiales de Sarmiento en todos lados; y eso describe en buena parte la grandeza del club. Se trata de grupos de hinchas y ex jugadores que se reúnen con frecuencia para compartir una cena, recordar logros, hazañas deportivas, para homenajear a los grandes ídolos y también para recaudar fondos que siempre vienen bien.

En esta historia, Alejandro Roselli ocupa un lugar importante. Además de formar parte de la actual comisión directiva, y de representar a Sarmiento en AFA, Roselli coordina las actividades en las peñas y filiales de Junín y de todo el país. Y como si fuera poco también integra la “Primero de abril”.

En diálogo con Democracia, Roselli comenzó explicando: “Las peñas y filiales forman parte de algo nuevo que nos hace muy bien a todos. En mi caso me toca colaborar con la coordinación. Como integrante de la comisión directiva trato de estar siempre en contacto con cada peña y de enviarles camisetas o alguna prenda para que puedan sortear y de paso recaudar algún dinero”.

Sobre el espíritu de cada reunión, remarcó: “Es muy lindo cada encuentro porque para los que estamos un poco lejos de Junín nos ayuda a estar más cerca. Compartimos una cena, hablamos del club, del equipo y en la medida de lo posible siempre tratamos de juntar algo de dinero para colaborar con algún proyecto”.





Filial “Primero de abril”

La filial de Sarmiento “Primero de abril” tiene su sede en Capital Federal, los encuentros arrancaron en julio de 2006 y, lógicamente, el nombre hace alusión a la fecha de fundación del club. Sobre la actualidad, explicaron: “Nos reunimos en el Club Caballito Juniors (Nicasio Oroño 566), barrio de Caballito y nuestras actividades son variadas. Además de ser un punto de encuentro, en las reuniones tratamos de cubrir algunas necesidades del club, como puede ser el cobro de las cuotas sociales”.

Agregaron: “También nos organizamos para seguir al equipo y realizamos rifas para las obras que va necesitando el club. En este 2018 participamos también de un campeonato de fútbol interfiliales junto a las filiales Buenos Aires de Gimnasia, Newell’s y Belgrano. Pero en todo lo que necesite Sarmiento, estamos nosotros”.

En cuanto al grupo de hinchas que representa el corazón de la filial, desde la “Primero de abril” detallaron: “Hay distintas generaciones porque la filial tiene muchos años. El núcleo fundador lo componen Carlos Aira, Martín Morone, Tití González, los hermanos Alejandro y Federico Rosselli, Ignacio Bozzano y Fernando Mirassou, entre otros. El primer presidente fue Nacho Bozzano. Luego delegó en Alejandro Rosselli y en este segundo semestre de 2018 estuvieron Sebastián Bousquet, Luciana Caraballo y Pablo Cairoli, los tres oriundos de Capital Federal”.

En la historia de la filial, cada etapa tiene momentos imborrables. Al respecto, recordaron: “En un comienzo llevar la bandera a todas las canchas de la B Metro (2006/2007) era hermoso. En 2011 nos afianzamos cuando el club nos oficializó y pudimos colaborar en forma mucho más directa. Desde 2012 viajamos por todo el país y hoy estamos pasando un gran momento porque hay reuniones donde logramos que más de 60 socios se hagan presentes”.

Por último, señalaron: “Hemos realizado homenajes a ex jugadores y planteles. Siempre quedó esa gratitud por el buen momento que pasaron y para nosotros es un orgullo. En cada reunión mensual entregamos una gacetilla informativa que producimos y editamos nosotros mismos a través de entrevistas y diferentes novedades del club y la filial. Así que muy contentos por la actualidad”.





Filial “Toti Iglesias”

Los integrantes de la filial de Sarmiento “Toti Iglesias” se reúnen en la ciudad de La Plata, desde 2009, religiosamente, el segundo viernes de cada mes. Entre sus integrantes, Carlos Giordano habló con Democracia para repasar la historia y recordar alguno de los mejores momentos.

“Para nosotros cada encuentro es muy especial. Siempre somos entre 20 y 30 pero hubo cenas en las que éramos casi cien. También hemos tenido la suerte de tener muchos invitados, ex jugadores, jugadores actuales y entrenadores”, remarcó Giordano.

Entre los integrantes de la filial, Giordano destacó la presencia del actual presidente Francisco “Toti” Salamendy, “quien con 80 años no falta nunca y es uno de los primeros en estar”. Además, remarcó la predisposición de Luis Di Prinzio, Alfredo Ramón, Néstor Lamelza, de “Pancho” Carbonel, “Bicho” Martínez, “Mono” Banegas, Belén Olocco, Lucía Cappelletti, Ángel Carballal y Diego Ramón, entre otros.

El grupo que conforma la “Toti Iglesias”, nombre que homenajea al ex delantero del Verde, siempre intenta colaborar con los proyectos y las obras que se realizan en el club.

Al respecto, Giordano agregó: “En la actualidad nos estamos juntando en la sede del Club Sporting (calle 11 entre 40 y 41) y en cada reunión ponemos un pesito más para aportar a la tesorería del club. Por ejemplo, hemos comprado inodoros que donamos a Ciudad Deportiva y ahora tenemos la camiseta de Gonzalo Bazán, que tenemos pensado sortear en la próxima reunión”.

Filial “Chocho” Correas

La filial del Verde “Chocho” Julio César Correas se creó en Rosario, en febrero de 2005 y también tiene una linda historia. Al respecto, sus integrantes contaron: “Comúnmente nos reunimos en el Club Sportivo Servando Bayo (San Luis 4471). Nos juntamos el segundo jueves de cada mes para cenar, hablar de Sarmiento, pagar la cuota societaria y también organizamos rifas para juntar fondos con el objetivo de colaborar con el club”.

Marcelo Talpini, Maximiliano Vilches, Julián Corbanini y Ezequiel Apodaca son algunos de los hinchas del Verde que están siempre para prender un fuego y juntarse. “La idea surgió de ir encontrándose con gente del verde en Rosario y todos teníamos la misma necesidad de estar juntos entre Sarmientistas y poder ayudar al club en la medida que se pueda dar”, explicaron.

Para finalizar, expresaron: “Todo momento que se está con un verdolaga fuera de Junín es el mejor, es mágico, es el que se espera todo el mes. Sarmiento es un estilo de vida, familia, amigos, objetivos, sueños y lucha. Cuando uno está fuera de Junín, Sarmiento se transforma en bandera”.

Peña “Tití” Mastrángelo

En nuestra ciudad y la región hay varias peñas que homenajean a ex jugadores de Sarmiento. El gran Norberto “Tití” Mastrángelo tiene la suya aunque en diálogo con Democracia reconoció que al principio la idea no le gustó mucho. Al respecto, recordó: “Me acuerdo que cuando me los propusieron yo no quería saber nada; les decía a los chicos que había otros fenómenos que se lo merecían más que yo. Después estaba el tema también de la plata, tenía miedo que se usara mi nombre, cosas que pensé en aquel momento”.

Finalmente, ante la insistencia de un grupo de hinchas, “Tití” aceptó la propuesta y en la actualidad reconoce estar orgulloso y feliz por el reconocimiento. “Hoy en día seremos unos 40, más o menos. Nos juntamos todas las semanas y la verdad que la pasamos bárbaro. Para mí es una satisfacción enorme”.

Por último, sobre el fenómeno de las peñas “verdolagas”, agregó: “Es lindo, en algunos casos somos los mismos los que estamos en varias. Pero bueno, la idea es juntarnos los hinchas y algunos ex jugadores para pasar un lindo momento. A veces juntamos un mango más para colaborar con el club y en algunos casos para ayudar a algún hincha que lo necesite. El hincha de Sarmiento tiene un sentimiento enorme por el club”.

Peña “Fabio Nigro”

La peña “Fabio Nigro” se fundó en nuestra ciudad el 18 de febrero del 2012 y el nombre es en homenaje al gran delantero. Entre sus integrantes, se destaca el trabajo de Claudio Bono, Mariano Carini, Silvia Lovizio, Daniel Carini, Marcelo Kiernan, Nicolás Kiernan, Mauro Leiva, Miriam Scarcelli y de Sofía Daffonchio, entre otros.

Sobre la historia de la peña, recordaron: “La idea surgió de un grupo de amigos hinchas fanáticos del Verde, con la inquietud de aportar algo más al club de sus amores. Y con el tiempo se fue uniendo más gente a la misma, todos unidos por la misa pasión”.

Este punto de encuentro también comenzó a utilizarse para fines solidarios. En relación a este tema, señalaron: “Realizamos campañas juntando juguetes y pañales para entregar en el hospital, en el Día del Niño. También hicimos la campaña de los 1000 alimentos, donde todo lo que recolectamos fue destinado a los chicos de divisiones inferiores”.

Para completar, entre los mejores momentos que vivieron los integrantes de la peña, recordaron “los ascenso, los banderazos en apoyo al equipo y los asados que hacemos”. Agregaron: “Recordamos como algo muy lindo el haber organizado la despedida homenaje a Popi Quiroga, al Tanque Cuevas, Silvio Iuvalé, al Negro Delgado y a Juan Manuel Azil”.

En cuanto al sentimiento que los une, expresaron: “Para nosotros Sarmiento es una gran pasión, tal vez difícil de explicar con palabras, lo sentimos nuestro y así lo vivimos. Es como dice la frase que tiene la remera de nuestra peña, es un sentimiento, no trates de entenderlo”.

Más sentimientos

Para finalizar es oportuno aclarar que son más de diez las filiales y peñas de Sarmiento que se crearon con el fin de compartir el sentimiento por el Verde y de colaborar con lo que se puede. Entre ellas, se destaca la Peña “Matías Prieto” de O´Higgins; la “Once Bravos”, “Pata de fierro, Gustavo Vigorelli” y la “Luciano Polo” de nuestra ciudad; la Peña “Andrés Alonso” de Lincoln; como así también los grupos de hinchas que se juntan en Vedia y Chacabuco.

En todas los encuentros la pasión es la misma, el amor por Sarmiento se manifiesta en cada reunión como algo místico, eterno y que solo se entiende si se vive en carne propia.