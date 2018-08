Gago y Benedetto podrían estar en lista de concentrados

Guillermo Barros Schelotto está en la disyuntiva: arriesgar a todos sus titulares para recuperarse en la Superliga o preservar a varios de ellos pensando en la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Libertad en Paraguay del próximo jueves.

Por lo pronto, el entrenador xeneize recibió dos buenas noticias: Fernando Gago y Darío Benedetto se entrenaron a la par del grupo y podrían formar parte de la lista de concentrados que se publicará hoy, pensando en el próximo compromiso frente a Huracán en Parque Patricios (domingo desde las 20).

Gago tocó la pelota en el entrenamiento matutino de la cancha principal del Complejo Pedro Pompilio y generó una buena impresión en el cuerpo técnico. Hasta puede ser una alternativa como titular ante el Globo. Con más alternativas en la zona ofensiva, Guillermo no expondría desde el minuto cero a Benedetto, aunque podría figurar entre los suplentes.

Carlos Tevez y Ramón Abila se apuntan como fijas para oxigenar el ataque boquense. El Apache viene de quedar entre los relevos ante Estudiantes, partido en el que Wanchope sumó algunos minutos saltando desde el banco.

Pero al mismo tiempo podría haber otras sorpresas: la inclusión de Santiago Vergini como zaguero por la baja de Carlos Izquierdoz (desgarrado), la del juvenil Agustín Almendra (suplente ante el Pincha) y la del colombiano Sebastián Villa (posible sustituto de su compatriota Edwin Cardona). No hay que olvidar que Lucas Olaza reemplazaría a Emmanuel Mas, teniendo en cuenta que el uruguayo no está inscripto en la Copa y daría un respiro al ex San Lorenzo.

Hoy será un día clave para analizar los indicios que dará Barros Schelotto de cara a la tercera jornada de la Superliga.