El entrenador Marcelo Gallardo salió a contrarrestar las críticas contra el desempeño de su equipo, que no marcó goles en los últimos tres encuentros.

“No se analiza la producción del equipo y sí números en frío”, advirtió el técnico al ser consultado en relación a que River no convirtió en los partidos frente a Huracán y Belgrano por la Superliga y ante Racing por la Copa Liberadores (los tres partidos terminaron 0 a 0).

En una conferencia de prensa que brindó tras la práctica matutina, Gallardo indicó: “Oí hablar de la poca eficacia en esos partidos y sin embargo a mi me quedó una sensación muy linda en cuanto a lo que vi el sábado (frente a Belgrano) en relación al juego”.

“No se ganó porque fuimos ineficaces, pero quedé muy satisfecho de lo que ví el sábado. A veces hacés muchos méritos para ganar y no se puede. Hay que hacer un análisis real de lo que el equipo viene mostrando”, aseveró el técnico del equipo de Núñez.

Además comentó: “El sábado voy a jugar con lo mejor, no voy a guardar nada. Nosotros armamos equipos para ganar, siempre y mantenemos una línea en cuanto a lo que pensamos. Leí algunas críticas en los empates que conseguimos, pero yo quedé muy conforme con el rendimiento de River”.

Al ser consultado acerca de las lesiones que sufrieron algunos de los futbolistas de River durante las últimas semanas, Gallardo expresó: “Nos tocó una racha negativa y hay que pasarla lo más rápido posible”.

“Hemos tenido sorpresas y lesiones de último momento y uno tiene que tener más tiempo y más cuidado para pensar en las variantes. Vamos a ir partido por partido, primero Argentinos y después Racing”, dijo.

En ese sentido añadió: “No van a haber grandes cambios para el sábado (ante el elenco de La Paternal). Esperemos terminar bien para después pensar en el partido ante Racing (por la Copa Libertadores)”.

“La lesión de Nacho (Scocco) es mínima, como la de Rodrigo (Mora), pero veremos como evoluciona de cara al partido ante Racing”, expresó acerca de la evolución del delantero que intentará llegar para el partido del próximo miércoles 29 de agosto en el estadio Monumental.