Cuenta regresiva para el debut del Verde

Sarmiento sigue ajustando piezas para el gran debut. El plantel profesional del Verde practicó ayer en el Estadio "Eva Perón" donde el entrenador Iván Delfino volvió a trabajar en el probable equipo titular que el domingo visitará a Olimpo de Bahía Blanca, desde las 15.30 y con el arbitraje de Pablo Dóvalo.

De cara a la primera presentación, Delfino esperaría hasta último momento para confirmar los titulares. El DT del Verde mantendría algunas dudas, principalmente en la zona media. No obstante, podría alinear con Manuel Vicentini; Luis Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; Leonardo Villalba, Sergio Quiroga, Franco Leys y Nicolás Castro; Nicolás Orsini y Nicolás Miracco.

Cabe recordar que para esta primera fecha, Delfino no podrá incluir en el equipo al volante Guillermo Farré y al delantero Ariel Cólzera, quienes deben cumplir una fecha de suspensión.



Entre las dudas que mantiene el técnico, en las prácticas de esta semana le dio lugar al volante creativo Gabriel Sanabria y también al juvenil Juan Caviglia. En el caso de Sanabria, al "Chino" lo utilizó por las bandas pero el jugador mostró poca actitud al momento de la recuperación y por ese motivo, quizás, Delfino elija otra opción.

Esa segunda opción sería Leonardo Villalba, el pibe que pidió Delfino y llegó en los últimos días como refuerzo. En pocos entrenamientos, Villalba demostró ganas y hasta ahora el volante le viene ganando la pulseada a Sanabria entre los titulares.

En el entrenamiento de hoy se espera que el DT trabaje con la pelota parada y luego confirme la delegación que partirá rumbo a Bahía Blanca; entre ellos, además de las opciones mencionadas, podrían estar los arqueros Pablo Fernández o Facundo Daffonchio; los defensores Ariel Kippes y Javier Capelli; los volantes Julián Castillo y Benjamín Borassi; y los delanteros Julián Brea, Santiago Rosa y Gianfranco Ottaviani.

Por el lado de Olimpo, los nombre y las dudas en el once inicial serían: Ezequiel Viola; Leandro Lacunza, Luca Orozco, Martín Ferreryra, Said Llambay; Graciani o Belleggia, Franco Lefiñir, Daniel Ibáñez, Lazo o "Maxi" Fornari; Axel Rodríguez y Marcelo Argüello.

La primera fecha

Mañana

A las 13.10, por TyC Sports, Nueva Chicago vs. Ferro; a las 15.30: Villa Dálmine vs. Instituto; 15.30: Los Andes vs. Ind Rivadavia; 15.30: Arsenal vs. Gimnasia (J); y a las 16.00: Agropecuario vs. Santamarina.

El domingo

A las 15.05, por TyC Sports, Platense vs. Mitre (SdE); 15.30: Olimpo vs. Sarmiento (J); 15.30: Brown (PM) vs. Brown (A); 16.00: Central Cba (SdE) vs. Dep. Morón; y a las 16.30: Gimnasia (M) vs. Temperley.

El lunes

A las 20.00, por DirecTV, Atl Rafaela vs. Quilmes; a las 21.05, por TyC Sports, Almagro vs. Chacarita. En esta primera fecha queda libre Defensores de Belgrano.