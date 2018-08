Se lesionó Mora, pero no se perdería el partido ante Racing

Pese a que se retiró antes de la práctica de ayer por una molestia, los estudios médicos no evidenciaron un desgarro y el delantero de River Plate, Rodrigo Mora, podría ser de la partida ante Racing por los octavos de final de la Copa Libertadores.

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, recibió buenas noticias al decretarse que el delantero Rodrigo Mora no sufrió un desgarro, pese a haberse retirado antes de la práctica de ayer.

El uruguayo sufrió una molestia en su pierna izquierda y fue por ese motivo que debió retirarse prematuramente del entrenamiento del Millonario.

Durante la tarde se realizó los correspondientes estudios médicos y, pese a que todavía no salió el parte médico oficial, no habría sufrido un desgarro.

Así, el Muñeco podría contar con el delantero para el partido de vuelta ante Racing por los octavos de la Copa Libertadores la semana que viene.

Será el miércoles 29 de agosto a partir de las 19.30, en el Monumental de Núñez, luego de que el 9 de agosto empataran 0 a 0 en el Cilindro de Avellaneda.

De acuerdo con lo trascendido desde la práctica de ayer, el delantero uruguayo sí se perdería el partido por la Superliga que este sábado el Millonario afrontará en condición de visitante ante Argentinos Juniors.