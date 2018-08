Gago y Benedetto, de alta, se entrenaron con el grupo

Después de un lunes para el olvido, en el que no sólo se perdió contra Estudiantes sino que además se resignó la punta del torneo tras 616 días de liderazgo ininterrumpido, Boca tuvo buenas noticias en el regreso a los entrenamientos.

El mediocampista Fernando Gago y el delantero Darío Benedetto recibieron el alta médica y trabajaron a la par del resto de sus compañeros.

La idea del entrenador Guillermo Barros Schelotto es llevarlos de a poco: quiere que recuperen su forma física y futbolística antes de hacerlos volver a jugar.

Los dos vienen de superar lesiones de consideración y apurarlos en esta etapa de las competencias que afronta el Xeneize no tiene mucho sentido, según trascendió ayer desde la entidad.

Dependiendo de cómo los encuentre en la semana, el mellizo decidirá si alguno de ellos va al banco contra Huracán, algo que, a esta altura, suena un tanto apresurado.

El que tiene más posibilidades de los dos es Benedetto, quien no juega desde noviembre del año pasado: cuando estaba para reaparecer, una tendinitis aquileana en la rodilla izquierda alargó la espera.

Si no siente dolor y se muestra en condiciones, tal vez el técnico lo lleve como alternativa.

Barcelona

Al sabido interés del Barcelona de España por Leonardo Balerdi, se sumó otro por Agustín Almendra. Según se reveló, directivos del Barsa se interesaron en el volante de 18 años y evalúan su incorporación para que termine su etapa formativa en la filial del equipo culé.

Almendra jugó casi media hora en el amistoso disputado en el Camp Nou, ingresando en el segundo tiempo por Wilmar Barrios. En Boca debutó en abril del 2018, en la caída ante Independiente por la Superliga. Luego sumó minutos en un par de partidos más y, tras haber entrado en la consideración de Guillermo Barros Schelotto, fue campeón en el torneo de L'Alcudia con la Selección Sub 20.