Independiente de Junín recibe a B.A.P. con la gran chance de ser campeón del certamen

Se dio a conocer el programa de partidos de la anteúltima fecha del certamen "Apertura 2018" de fútbol "Carlos Carozza" que organiza la Liga Deportiva del Oeste, jornada en la cual Independiente de Junín puede coronarse campeón, cuando reciba el domingo desde las 15.30 horas a B.A.P., en su estadio del barrio "Cielo".

La jornada va a iniciarse el sábado 25 con el encuentro entre Jorge Newbery y Ambos Mundos, completándose el domingo con los restantes cinco partidos, todos desde el citado horario.

Con todas las miradas puestas en el campo de deportes del "Rojo", que jugará por la gloria en su cancha ante los "Ferroviarios", sin Facundo Daffonchio en la valla, ya que el ciudapalos de Independiente jugará en Sarmiento profesional, tras haber firmado horas atrás su contrato. Los otros partidos que tienen relevancia para la definición del torneo enfrentarán a Villa Belgrano con Origone de Agustín Roca, en el estadio de la avenida Libertad y Robbio, y en el field de Defensa Argentina, donde Sarmiento hará de local recibiendo a Rivadavia de Lincoln.

Los cotejos que completan la jornada dominical se jugarán en cancha de River Plate, recibiendo el local a Mariano Moreno, y en Baigorrita, donde el Deportivo local será anfitrión de Rivadavia de Junín, quedando libre en la ocasión el conjunto de Defensa Argentina.

En definitiva, la programación será la siguiente, con inicio de los encuentros a las 15.30 horas:

El sábado 25: A las 13.45, Jorge Newbery vs. Ambos Mundos

El domingo: Independiente vs. B.A.P., River Plate vs. Mariano Moreno; Sarmiento vs. Rivadavia de Lincoln, en cancha de Defensa Argentina; Villa Belgrano vs. Origone FC (todos en Junín) y Deportiva Baigorrita vs. Rivadavia de Junín, en la vecina localidad. Libre: Defensa Argentina.

La fecha de cierre

En caso de no definirse este domingo el campeonato "Apertura 2018", la última fecha tiene esta programación prevista, el primer fin de semana del venidero mes de septiembre:

Rivadavia de Lincoln vs. Independiente; B.A.P. vs. Villa Belgrano; Origone FC vs. River Plate; Ambos Mundos vs. Defensa Argentina; Mariano Moreno vs. Deportivo Baigorrita y Rivadavia de Junín vs. Jorge Newbery. Libre quedará el elenco de Sarmiento de nuestra ciudad.