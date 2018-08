Iván Delfino define hoy la formación titular que debutará visitando a Olimpo

En la práctica de fútbol a realizarse esta tarde en el estadio "Eva Perón", el director técnico del plantel profesional de Sarmiento de Junín, definirá los once titulares que debutarán en el certamen de la Primera "B" Nacional el próximo domingo, visitando a Olimpo de Bahía Blanca.

Ese encuentro se jugará en el estadio "Roberto Carminatti" de los aurinegros del Sur provincial, desde las 15.30 y con arbitraje de Pablo Dóvalo.

En el ensayo de ayer, en una de las canchas del Complejo del "Verde", el coach siguió ensayando y dispuso un match informal con dos elencos de once jugadores por lado, trabajando por momentos en espacios reducidos y deteniendo la practica para dar indicaciones cuando así lo ameritaba.

Hoy, Delfino terminará de despejar dudas sobre el equipo titular, pero por lo que se ha venido observando, el C.A.S. debutaría en la temporada 2018/2019 formando con Manuel Vicentini; Luis Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; Leonardo Villalba, Sergio Quiroga, Franco Leys y Nicolás Castro; Nicolás Orsini y Nicolás Miracco, destacándose que con el encuentro del domingo, cumplirán la fecha de suspensión que arrastran de la temporada pasada los volantes Guillermo Farré y Ariel Cólzera.

Tras la práctica de fútbol de hoy, Sarmiento volverá a entrenar mañana viernes a las 15.30 en la cancha 1 del Complejo de avenida Arias y 17 de Agosto, para viajar por la noche/madrugada del sábado a Bahía Blanca, donde concentrará a la espera del encuentro dominical.





También viajarían a esa ciudad sureña Pablo Fernández o Facundo Daffonchio (recientemente firmó contrato, tras su paso por Independiente de Avellaneda e Independiente de Junín), para sentarse en el banco como arquero suplente; Ariel Kippes, Javier Capelli, Julián Brea, Santiago Rosa, Julián Castillo, Benjamín Borassi, Gianfranco Ottaviani y Juan Caviglia, entre los que elegiría Delfino.

Fornari zafó del desgarro y sería titular

También Olimpo entró en la cuenta regresiva para el debut en la Primera "B" Nacional y la mayor preocupación para el entrenador de los aurinegros, Darío Bonjour, pasa por saber si podrá contar con el jugador de Salto Argentino, Maximiliano Fornari (ex Sarmiento de Junín y Ferro), quien se sometió a estudios y se comprobó con ellos que no sufrió un desgarro, como en principio se pensó.

El delantero volvió con una molestia de Tandil, tras el amistoso ante Santamarina (triunfo 3 a 2 del elenco bahiense), pero la ecografía arrojó que se trata de una contractura en el cuádriceps de la pierna derecha, por lo que crece el optimismo de poder contar con el ex Ferro para el encuentro ante los juninenses.

Otro que estuvo "entre algodones" fue Lautaro Belleggia, quien arrastraba un golpe en un tobillo. No obstante, el volante ya entrenó a la par de sus compañeros y sería titular en el "Roberto Carminatti". En el ensayo formal de fútbol, sus reemplazantes fueron Gabriel Graciani y Lucas Lazo, respectivamente, aunque ambos jugadores, al igual que el resto de los refuerzos, aguardan una solución del tema de las inhibiciones para poder jugar oficialmente.

El equipo que paró el entrenador Bonjur en la práctica de ayer fue con Ezequiel Viola; Leandro Lacunza, Luca Orozco, Martín Ferreryra, Said Llambay; Graciani (jugaría Belleggia), Franco Lefiñir, Daniel Ibáñez, Lazo (a la espera de lo que pase con "Maxi" Fornari); Axel Rodríguez y Marcelo Argüello.