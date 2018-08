El Verde se afina para el gran debut

El Verde sigue ajustando piezas para el gran debut. Ayer, el plantel que encabeza el director técnico Iván Delfino se volvió a entrenar con la mente puesta en el primer rival del certamen que será Olimpo de Bahía Blanca, a quien visitará el domingo, desde las 15.30 y con el arbitraje confirmado de Pablo Dóvalo.

Entre las principales novedades, ayer el plantel se entrenó casi con la totalidad de sus jugadores. Por el momento, el pibe Maximiliano Méndez sería el único ausente de cara al partido inaugural.

Al mismo tiempo, para las prácticas de hoy y mañana el DT del Verde tiene pensado realizar ensayos de fútbol donde se comenzará a ver el probable once inicial. Entre las variantes, Sarmiento podría formar con Manuel Vicentini; Luis Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; Gabriel Sanabria, Sergio Quiroga, Franco Leys y Nicolás Castro; Ariel Cólzera y Nicolás Miracco.



Cabe recordar que para esta primera fecha el DT no podrá contar con la presencia del volante Guillermo Farré, quien deberá cumplir una fecha de suspensión.

De cara al ansiado inicio, en declaraciones a este diario, Delfino dijo: "Al no haber jugado muchos amistosos noto que el equipo está como apagado en algunos momentos. Pero hay muchísimas cosas para corregir. Hay muchos jóvenes en el plantel que se han preparado muy bien y que seguramente van a tener la oportunidad de mostrarse".

El DT completó: "Llegaron dos refuerzos prácticamente sobre el inicio del torneo pero bueno, acá no tiene que haber excusas. Tenemos que seguir trabajando, mejorando y esperar a los primeros partidos para ver cómo se desempeña el equipo. Hay que esperar al arranque".

El resto de los jugadores del Verde que forman parte del plantel son: son los arqueros Pablo Fernández, Lautaro Amade y Facundo Daffonchio (se sumó ayer); los defensores Javier Capelli, Ariel Kippes, Federico Pieretto, Luciano Pierce y Martín García; los volantes Leonardo Villalba, Julian Castillo, Juan Antonini, Julian Castillo, Juan Caviglia, Eric Palleros, Ulises Arias y Benjamín Borasi; y los delanteros, Santiago Rosa, Julián Brea, Gianfranco Ottaviani, Sebastián Cavallín y Pedro Casey.

"Maxi" Fornari es duda en Olimpo

En el último amistoso que jugó Olimpo, en Tandil y frente a Santamarina, Maximiliano Fornari (ex Sarmiento) sufrió una lesión muscular que pone en riesgo su participación en el partido del domingo.

El mediocampista ofensivo sintió una molestia en el cuádriceps derecho antes de los 20 minutos del amistoso ante Santamarina y en su lugar ingresó Raúl Iberbia, lo que provocó que Said Llambay se adelantara unos metros desde el lateral hasta el carril izquierdo. Si esa modificación se repite el domingo, así como la posibilidad de que juegue cualquiera de los refuerzos, se determinará en función de lo que ocurra con los problemas de inhibiciones.

Además de Fornari, otro que regresó de Tandil con un problema físico fue Lautaro Belleggia: el mediocampista sufrió un golpe en el tobillo izquierdo y ayer se entrenó diferenciado por precaución. En contrapartida, Agustín Cattaneo (esguince) y Nahuel López (distensión de ligamentos) se recuperaron de diferentes lesiones y trabajan con sus compañeros. En cuanto recuperen ritmo futbolístico estarán a plena disposición del cuerpo técnico.

La agenda del Aurinegro continuará hoy en doble turno y hasta el sábado inclusive en horarios y lugares a definir. También el sábado se espera que el técnico Darío Bonjour defina los titulares.