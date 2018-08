La reacción de Sol Pérez al enterarse que su novio está en pareja hace dos años

Lo que debería haber sido un momento lindo, se convirtió en una pesadilla. Sol Pérez vivió un momento incómodo al blanquear su romance con Exequiel Palacios.

Todo comenzó cuando una modelo la arrobó en Twitter para comentarle que ella también se ve con el jugador de River. “Te comento que a mi casa también viene a dormir seguido y que yo sí conozco a su familia”, escribió Juliana Orellano.

Acto seguido, en Los ángeles de la mañana, Yanina Latorre le contó detalles de la novia de Palacios. “Sí. Tiene novia, para tu desgracia, tiene novia”, comenzó Lattore. Y agregó: “Se llama Karen Gramajo, hace dos años que está de novio. Es manicura, vive en José León Suárez, es la chica del barrio que lo conoce hace cuatro años. Está destrozada”.



“Ay no sé, me ponen en un lugar incómodo”, dijo Sol. “Estoy muy bien, conociendo a alguien, confío en la persona con la que estoy, porque tengo razones para confiar”, continuó.

“No me gusta estar con personas comprometidas porque me pone en un lugar horrible y no me gustaría que me lo hicieran a mí. Pero me están echando la culpa de algo que no tengo ni idea”, expresó. Por último, aclaró que ella no está comprometida con nadie ni exige exclusividad.