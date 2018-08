Walter Samuel se suma al cuerpo técnico interino de la Selección Argentina

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) acordó con el ex defensor Walter Samuel su incorporación al cuerpo técnico interino de la Selección Argentina, que integran Lionel Scaloni y Pablo César Aimar.

Según confirmaron fuentes de la AFA, Samuel asumirá el rol de segundo entrenador por Aimar, quien debe regresar a la Sub 17 para afrontar los trabajos de cara al Sudamericano que se disputará en enero.

Samuel actualmente está radicado en la ciudad italiana de Milán, pero esta semana viajará a la Argentina para rubricar su incorporación y acompañar a Scaloni en la preparación de los próximos amistosos internacionales ante Guatemala (7 de septiembre) y Colombia (11 de septiembre).

El ex defensor de la Selección argentina integró regularmente el conjunto Mayor entre 1999 y 2010, aunque antes también tuvo recorrido en las juveniles.

Se destacó en la Selección Argentina llegando a participar de los Mundiales de Corea y Japón 2002 dirigido por Marcelo Bielsa y Sudáfrica 2010.

A pesar de que Walter Samuel, de 40 años, quedó elegido como nuevo integrante de la albiceleste, en su momento también estuvo en carpeta Gabriel Milito, de reciente paso por O Higgins de Chile y de anterior dirección técnica en Independiente de Avellaneda y Estudiantes de La Plata.

Walter Samuel se retiró del fútbol profesional hace dos años y se recibió como director técnico profesional. Fue una de las primeras opciones que manejo Scaloni para conformar su equipo de trabajo. Pablo Aimar después de estos amistosos volverá a abocarse a los planteles juveniles. Es por esa razón que el actual entrenador interino debió buscar otro ayudante.