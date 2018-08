Final adelantada en Roca

Hoy, desde las 15.30, el Torneo Apertura 2018 que organiza la Liga Deportiva del Oeste tendrá una jornada más que especial ya que en Agustín Roca se jugará una final adelantada. Es que allí, a partir de las 15.30 y con el arbitraje de Joel Rivero, Origone Fútbol Club recibirá a Independiente de Junín para disputar el compromiso correspondiente a la fecha 11.

Para Origone y el Rojo el partido podría ser clave, ya que ambos equipos comparten el liderazgo del torneo. En el tramo final del certamen, cuando sólo restan tres fechas por jugar (incluyendo la de hoy), lograr una victoria le permitiría a uno de los dos sacar una buena ventaja contra un rival directo. Es por eso que hoy todas las miradas estarán en Roca, donde se espera que un gran número de público asista a este lindo encuentro.

También hoy, desde las 15.30, jugarán Ambos Mundos ante Deportivo Baigorrita con el arbitraje de Oscar Bono y BAP recibirá en su cancha a Sarmiento, donde Jorge Barragán será el juez.

Cabe recordar que en el marco de la fecha 11, el sábado Villa Belgrano le ganó a Mariano Moreno por 3 a 2; River Plate de Junín superó por la mínima a Rivadavia (J); y Defensa Argentina empató con Jorge Newbery 2 a 2.

Inferiores

La fecha 11 del torneo de inferiores se completa con los siguientes partidos:

HOY

A. Mundos vs. Baigorrita

Quinta: 13.45

Defensa vs. Newbery

Décima: 16.30

Octava: 15.30

Sexta: 14.15

Cuarta: 12.30

Rivadavia (J) vs. River

Décima: 16.30

Octava: 15.30

Sexta: 14.15

Cuarta: 12.30

Moreno vs. Villa

Décima: 16.30

Octava: 15.30

Sexta: 14.15

Cuarta: 12.30

BAP vs. Sarmiento

Séptima: 10.30

Novena: 11.45

Quinta: 12.45

Predécima: 14.15

Origone vs. Independiente

Novena: 11.45

Quinta: 12.45

Predécima: 14.15

EL MIÉRCOLES

A. Mundos vs. Baigorrita

Séptima: 18.00

Novena: 19.30

Cabe recordar que no presentan categorías: Origone en séptima; y Baigorrita en décima y sexta. En esta fecha 11 queda libre el club Rivadavia de Lincoln.