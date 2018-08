River cosechó su segundo empate consecutivo

River volvió a cosechar un 0-0 en esta segunda fecha de la Superliga, tras el que obtuvo ante Huracán en el debut de la fecha pasada. Esta vez, fue igualdad frente a Belgrano en el Monumental, en un partido que lo tuvo como claro dominador, pero no pudo definir, en gran parte por una noche intratable de César Rigamonti.

El Millonario se plantó mejor en el campo de juego y con un inspirado Juan Quintero, no tardó en llevar peligro al arco de Belgrano. El colombiano habilitó a Jorge Moreira (no pudo definir con comodidad) y a Lucas Prato (su remate al primer palo fue tapado por el arquero César Rigamonti).

Luego llegó una pifia de Gabriel Alanís que casi se le mete en su propio arco y en la siguiente Quintero volvió a habilitar a Pratto, pero el arquero se adelantó y llegó antes que el delantero. Después, fue el propio Juanfer quien intentó, desde lejos, con un disparo alto.

Las más claras estuvieron en el final: Sebastián Luna casi la mete en contra (pegó en un palo) y Quintero armó una genial jugada individual que pasó muy cerca del palo derecho del arquero.

En la reanudación, Belgrano tuvo la primera y la más clara del partido: Matías Suárez se fue cara a cara con Franco Armani, pero el arquero riverplatense salió muy rápido y le ahogó el festejo con una rápida reacción. Luego, River se adueñó del partido y generó muchas situaciones de gol, pero no las pudo materializar.

Luna volvió a pifiar y el travesaño salvó a Belgrano. Luego, Pratto metió un cabezazo que sacó Rigamontti. En la siguiente, Quintero casi mete un gol olímpico y luego llegó el desfile de atajadas del arquero rival: les contuvo remates a Quintero, Rafael Borré, Nicolás De La Cruz, un tiro libre que se desvió y un derechazo tremendo desde fuera del área de Enzo Pérez.

En la última, Pratto probó de taco, pero se fue muy cerca del palo izquierdo. Así, el Millonario sumó su segunda igualdad sin goles y ahora esperará por el próximo partido, que será el sábado que viene, ante Argentinos Juniors, también en el Estadio Monumental.