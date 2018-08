Arranca la fecha siete del torneo femenino

A partir de hoy comenzará a jugarse la séptima fecha del Torneo Apertura 2018 de Fútbol Femenino que organiza la Liga Deportiva del Oeste. Los partidos adelantados corresponden al certamen Sub 17 y se jugarán en el Estadio "El Bosque" de Villa Belgrano. En primer término, desde las 10, se enfrentan Sarmiento ante Independiente (J); y, a las 11, Defensa Argentina vs. Villa.

Luego, mañana domingo se jugarán los cuatro encuentros de primera división y el escenario será la cancha de Ambos Mundos. Allí la acción arrancará desde las 10.30 con cuatro partidos: Independiente (J) vs. Rivadavia (J); Rivadavia (L) vs. Defensa; Villa vs. Unnoba; y Sarmiento vs. Ambos Mundos.

Resultados de la fecha anterior en primera: Independiente 1 vs. Rivadavia (J) 6; Rivadavia (L) 6 vs. Defensa Argentina 0; Villa Belgrano 0 vs. Unnoba 4; y Sarmiento 5 vs. Ambos Mundos 0.