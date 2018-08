Scocco se fue lesionado y es duda para enfrentar a Racing

El delantero Ignacio Scocco se perderá el partido de mañana frente a Belgrano, por la segunda fecha de la Superliga, luego de no haber podido terminar la práctica por una lesión muscular de la que tiene la “esperanza” de que no sea un desgarro.

El atacante padeció un fuerte dolor en el aductor de la pierna derecha al realizar un remate en el cierre del entrenamiento en Ezeiza y este viernes por la tarde se realizó estudios en una clínica del barrio porteño de Belgrano.

Si bien todavía no resta que los médicos del plantel millonario analicen los resultados, es un hecho que no jugará el encuentro ante los cordobeses y está en duda para la revancha frente a Racing, el miércoles 29, por los octavos de final de la Copa Libertadores.

“Tengo la esperanza de que no sea un desgarro. Hice todo el entrenamiento bien, en el final de la práctica en unos remates sentí el dolor en el aductor”, sostuvo Scocco, en declaraciones a la prensa luego de realizarse los estudios.

“Son rachas que pasan y estamos expuestos a estas cosas. Por suerte, lo de Mayada no fue nada grave. Ahora hay que esperar y pensar en positivo que va a salir todo bien”, agregó sobre los otros lesionados que tuvo el plantel de River esta semana.

Y completó: “Obviamente te da bronca que pasen estas cosas teniendo la revancha con Racing en el corto plazo. Por lo que siento tengo esperanza de que no sea nada grave y estar la semana que viene con los compañeros”.

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, adelantó que el viernes definirá el equipo, por lo que ahí se sabrá si Rodrigo Mora o Rafael Santos Borré, reemplazarán a Scocco.

Para el encuentro que se disputará el sábado a las 20 en el estadio Monumental, la formación será: Franco Armani; Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Exequiel Palacios, Bruno Zuculini; Juan Fernando Quintero, Gonzalo Martínez; Lucas Pratto y Mora o Borré.