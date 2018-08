Scaloni da su primera lista con muchos históricos afuera

El entrenador interino de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, brindará el domingo su primera lista de cara a los amistosos ante Guatemala y Colombia sin varios apellidos de peso que estuvieron en el Mundial, pero también con caras nuevas que marcan el principio de la renovación.

Entre los ausentes figuran Javier Mascherano y Lucas Biglia, quienes anunciaron después de Rusia que no iban a seguir, y Lionel Messi, que tomó la decisión de hacer una pausa por un tiempo.

Además, no serán citados Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín, Ever Banega, Nicolás Otamendi y Angel Di María, aunque estos dos últimos seguro aparezcan en las próximas citaciones.

Es que Scaloni habló con el defensor del Manchester City y el extremo del PSG y les anticipó que a futuro cuenta con ellos, pero que quiere probar a futbolistas nuevos en sus posiciones.

De los que participaron del Mundial, estarán Franco Armani, Gabriel Mercado, Nicolás Tagliafico, Giovanni Lo Celso, Marcos Acuña, Eduardo Salvio, Paulo Dybala y Cristian Pavón.

Además, es muy probable que esté Sergio Romero, aunque su presencia dependerá de los informes médicos en base a la lesión en una de sus rodillas, que lo privó de ir a Rusia.

Entre las principales apariciones de la llamada renovación están Lautaro Martínez y Mauro Icardi, dupla ofensiva del Inter de Italia.

Además, aparecerán apellidos como los de Germán Pezzella, Giovanni Simeone, Franco Cervi y Santiago Ascacibar, con el aspecto llamativo de que los últimos tres nunca habían sido llamados.

En tanto, del fútbol local estará Gonzalo “Pity” Martínez, Alan Franco, Matías “Monito” Vargas y Fabricio Bustos, quien ya había jugado bajo las órdenes de Jorge Sampaoli.

Por último, se pueden marcar como destacados los regresos de Gerónimo Rulli y Angel Correa y como caso curioso aparece Franco “Mudo” Vázquez, quien jugó dos amistosos para Italia que no le impiden representar a su país.