Sarmiento va a disputar mañana el amistoso de cierre de pretemporada

Mañana, en el estadio "Eva Perón", el plantel profesional de Sarmiento de Junín enfrentará a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, en cotejo a iniciarse a media mañana del viernes y que significará el último amistoso de pretemporada de los dirigidos por el técnico Iván Delfino, antes del inicio del campeonato de la Primera "B" Nacional de fútbol 2018/2019.

El "verde" siguió ayer con los trabajos pensando en el comienzo del exigente campeonato de la principal división de ascenso, en el que debutará visitando a Olimpo de Bahía Blanca en su estadio "Roberto Carminatti", el domingo 26 del corriente a las 15.30 horas, según se conoció extraoficialmente en la víspera, ya que la programación definitiva se oficializará en las próximas horas.

El plantel del CAS hizo un ensayo de fútbol pensando en el partido de mañana y el del arranque de torneo ante los bahienses. El entrenador no incluyó en la presunta formación titular a los experimentados Ariel Cólzera (uno de los principales refuerzos que llegó al conjunto de nuestra ciudad) y Guillermo Farré, ya que ambos no podrán jugar ante Olimpo, porque están suspendidos del certamen anterior.

En el entrenamiento de la víspera, el equipo sarmientista alistó a Manuel Vicentini; Luis Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; Leonardo Villalba (quien llegó en las últimas horas como refuerzo), Nicolás Castro, Sergio Quiroga, Franco Leys y Gabriel Sanabria; y Nicolás Orsini como único hombre de punta, quienes podrían ser los once que mañana enfrenten a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo y también ser los protagonistas del debut en Bahía Blanca.

Se incorporó Julián Castillo

Además del volante Leonardo Villalba (23 años), quien llegó a Sarmiento proveniente de Defensa y Justicia y firmó contrato a préstamo por una temporada, también se sumó el séptimo refuerzo, un viejo conocido de la institución de Arias y Necochea. Se trata de Julián Andrés Castillo, oriundo de Arribeños y quien había jugado hace algunos años en las inferiores del "verde", junto a compañeros como Renzo Spinaci, Ignacio Cacheiro, José Tamburelli, Robertino Canavesio, el arquero Franco Agüero, entre otros, quienes dirigidos por Gustavo Merlo, fueron dos veces campeones de A.F.A. con la quinta división.

Tiene 24 años (categoría 1993), se puede desempeñar como volante central o carrilero por derecha y tras su paso por las formativas del CAS, se incorporó a las inferiores de San Lorenzo de Almagro, llegando a jugar en cuarta y en reserva de los de Boedo, antes de pasar al fútbol mexicano, para militar en un equipo de segunda división de a Liga azteca, en los Tecos de Guadalajara.

Luego regresó a nuestro país, se incorporó a Racing de Teodelina (equipo de la Liga Venadense de Fútbol), de allí pasó a San Luis de Quillota, de la segunda categoría de Chile y Argentino de Rosario, su último club antes de recalar en Sarmiento de Junín.

Entrevistado por "Democracia", el arribeñense dijo que "Juego como doble cinco o volante por derecha, posiciones en las que me siento cómodo. Debo agradecerle a la dirigencia del Club Sarmiento por abrirme las puertas nuevamente y confiar en mí, como asimismo a mi familia y amigos por el apoyo de siempre", expresó el nuevo valor de los verdolagas.

Recordemos que además de Villalba y del citado Castillo, los otros cinco refuerzos sarmientistas son hasta el momento el defensor central Wilfredo Olivera; los volantes Nicolás Castro y Franco Leys; el enganche Ariel Cólzera y el volante/delantero Nicolás Orsini.