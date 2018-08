Sarmiento ya piensa en el debut ante Olimpo

El plantel de Sarmiento se entrenó ayer con la mente puesta en el gran debut del 25 de agosto, en Bahía Blanca y frente a Olimpo. Ese será el puntapié inicial de un nuevo sueño para el Verde en la edición 2018/19 del Campeonato de la B Nacional.





Entre las principales novedades, en el entrenamiento de ayer a la tarde se pudo ver la presencia del volante Leonardo Villalba, de 23 años, quien llegó al Verde como sexto refuerzo para la temporada que se avecina. El futbolista que ya trabajó a las órdenes del entrenador Iván Delfino viene de Defensa y Justicia y firmó un préstamo de un año.

En la práctica de ayer a la tarde, Villalba realizó los trabajos tácticos donde el DT lo ubicó por las bandas.

El fixture del Verde

La expectativa ante el inicio de una nueva campaña creció en las últimas horas al conocerse el fixture. Al respecto, cabe recordar que los 25 partidos de Sarmiento son: 1ª) Olimpo vs. Sarmiento, 2ª) Sarmiento vs. Atlético Rafaela, 3ª) Los Andes vs. Sarmiento, 4ª) Sarmiento vs. Central Córdoba (SE), 5ª) Almagro vs. Sarmiento, 6ª) Sarmiento vs. Platense, 7ª) Gimnasia de Mendoza vs. Sarmiento, 8ª) Sarmiento vs. Villa Dálmine, 9ª) Agropecuario vs. Sarmiento, 10ª) Sarmiento vs. Arsenal, 11ª) Defensores de Belgrano vs. Sarmiento, 12ª) Sarmiento vs. Gimnasia de Jujuy, 13ª) Santamarina vs. Sarmiento, 14ª) Sarmiento vs. Instituto, 15ª) Temperley vs. Sarmiento, 16ª) Sarmiento vs. Mitre (SdE), 17ª) Chacarita vs. Sarmiento, 18ª) Sarmiento vs. Morón, 19ª) Independiente de Mendoza vs. Sarmiento, 20ª) Sarmiento vs. Quilmes, 21ª) Libre, 22ª) Brown de Adrogué vs. Sarmiento, 23ª) Sarmiento vs. Ferro, 24ª) Nueva Chicago vs. Sarmiento y 25ª) Sarmiento vs. Brown de Madryn.

El torneo de la B Nacional se jugará todos contra todos a una sola ronda. Habrá un receso al finalizar la fecha 13, el 8 de diciembre. Y se reanudará el 2 de febrero del año próximo, culminando el 20 de abril. Habrá dos ascensos: el campeón y el ganador de un Reducido. Además dos equipos descenderán, por promedio, uno a la Primera B Metropolitana y otro al Federal A.

La actualidad de Olimpo, primer rival

Olimpo sigue calentando motores para el inicio de la edición 2018-2019 de la B Nacional, aunque por estas horas en el mundo aurinegro solo se habla del fixture (sorteado el lunes en AFA), del debut frente a un equipo potente de la categoría como Sarmiento de Junín, y del derrotero de viajes, con 22.416 kilómetros por delante para recorrer, en busca de la hazaña llamada ascenso.

“El debut no será fácil. Enfrentaremos a un elenco que en el campeonato pasado fue finalista del Reducido y luchó hasta lo último por subir. Será una medida exigente, contra un rival que se reforzó convenientemente y que su única misión será la de subir a Primera división”, sostuvo el DT olimpiense Dario Bonjour.

En cuanto a la actualidad de sus dirigidos, el DT dijo: "El 4-4-2 es el que mejor le sienta al equipo, pero eso no quita que cambiemos a un 3-4-1-2. El dibujo puede variar según las caras del rival y las pretensiones con las que venga Sarmiento a jugar a nuestra cancha”.

En esta semana, Olimpo estaría levantando las inhibiciones y dejaría habilitados a sus 13 refuerzos. Mientras tanto, Darío Bonjour empezó a “mechar” a algunas de las incorporaciones en la posible formación titular, esa que utilizó en los cotejos de Copa Argentina frente a Aldosivi y Gimnasia La Plata.

Olimpo jugará su primer amistoso de pretemporada el próximo viernes, 20.30, en Tandil, contra Santamarina en el estadio Municipal. La llegada a la ciudad serrana está prevista para las 12, el plantel almorzará, dormirá la siesta en un hotel céntrico, jugará, y después del encuentro retornará directo a Bahía Blanca.

Para ese compromiso, los elegidos por el DT serían: Viola; Lacunza, Orozco, Martín Ferreyra, Llambay (la misma defensa); Belleggia, Ibáñez, Lefiñir (por Otondo), Fornari; Axel Rodríguez y Argüello (por Ezequiel Vidal).