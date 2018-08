Boca viajó a España para jugar con el Barcelona

Boca Juniors jugará mañana a las 13.15, el amistoso Trofeo Joan Gamper frente al Barcelona de Lionel Messi que conduce Ernesto Valverde. Para ello, el plantel xeneize partió ayer rumbo a España y tanto para el técnico Guillermo Barros Schelotto, como para Carlitos Tevez, es una motivación que hayan sido invitados; “es mérito de todos los jugadores que han estado en los últimos dos años”.

Este duelo frente al Barcelona servirá para encontrar la mejor versión del bicampeón argentino, no sólo de cara a la Superliga que empezó con victoria boquense sobre Talleres de Córdoba por 1 a 0, sino también pensando en la Libertadores.

“Siempre jugar contra o para Messi es muy lindo. Estoy contento y feliz. Con Leo no hablé, seguramente me encuentre con él en Barcelona”, dijo Tevez.

Y agregó: “Creo que es un partido donde tenemos que dejar bien al club. Sabemos lo que es el Barcelona, nosotros tenemos que hacer un buen papel”.

“Me sentí bien y cómodo físicamente. Tengo ganas, de poder jugar y de poder disfrutarlo. A pesar de que no me hayan salido bien las cosas (por ayer frente a Talleres), volví a sentir esas ganas de querer jugar”, afirmó el Apache.

Con respecto a la Libertadores y el torneo local, el ídolo Xeneize confesó que “todos estamos entusiasmados por la Copa y por un posible tricampeonato. Hay que afrontarlas de la mejor manera, hay que estar a la altura de Boca”.

Por su parte, Guillermo, antes de partir a España manifestó que “el hecho de que hayan llamado a Boca es mérito de todos los jugadores que han estado en los últimos dos años. Vamos a tratar de disfrutar de este partido, de jugar en Barcelona, sabiendo que nosotros tenemos un partido importante el lunes ante Estudiantes. Aprovecharlo para entrenarnos y ver cómo estamos”.

El objetivo del Mellizo es “tratar de que Boca siga creciendo en todos los aspectos y poder ganar”.

El entusiasmo según el entrenador xeneize, por jugar frente al equipo de Messi es grande.

“El jugador siempre está con la cabeza en que va a jugar contra el Barcelona, con Messi y quiere jugar, más allá del cansancio que pueda tener. Boca donde juegue y donde esté tiene la obligación y la responsabilidad de ser Boca y ganar, más allá del rival”, afirmó.

Con respecto al posible once de mañana, Barros Schelotto aseguró que “todavía no lo definí. Ayer terminó el partido con Talleres y trabajamos muy poco. No tengo nada preparado para enfrentar a Messi pero Boca tiene que pensar mucho más en Boca, no en el rival”.