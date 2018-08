Walter Samuel podría sumarse al cuerpo técnico de la Selección

La eliminación de la Selección argentina en el Mundial dejó abierta una herida que aún no cicatriza. El proyecto de la AFA es una incógnita. Los directivos, por el momento, tapan las goteras con maniobras de ocasión.

En este contexto, el nombre de Walter Samuel surgió en las últimas horas como posible “refuerzo” para el cuerpo técnico interino que asumió tras la salida de Jorge Sampaoli.

Pablo Aimar y Lionel Scaloni, que vienen de consagrarse con la Sub 20 en L’Alcudia, ya están trabajando para los amistosos que la Selección disputará en septiembre, ante Guatemala y Colombia, en Estados Unidos.

Pero Aimar, tal como él explicó ante las cámaras, no quiere prolongar sus funciones en la mayor más allá de estos dos compromisos amistosos. Su idea es abocarse exclusivamente a las juveniles. Por eso, Scaloni les propuso a los directivos el nombre de Samuel.

El ex defensor de Boca, la Roma y Real Madrid, entre otros, es una de las referencias del ciclo más exitoso de las selecciones juveniles, conducido por José Pekerman.

Fue campeón del mundo Sub 20 en Malasia 1997. Además, disputó las Copas del Mundo Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010.

Su desembarco en el predio de Ezeiza ahora depende de la aprobación del Comité Ejecutivo de la AFA.

Samuel y Scaloni coincidieron en la Selección en la era de Marcelo Bielsa, cuando el ‘Loco’ los convocó en 2004. Si bien todavía no está confirmada la incorporación del ex zaguero del Real Madrid, todo hace indicar que desde la AFA darán el visto bueno ante el pedido de Scaloni.

Vale destacar que el presidente de la AFA, Claudio Tapia, indicó que su idea es tomarse hasta diciembre para elegir al próximo entrenador de la Selección Argentina.