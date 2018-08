Sarmiento debutará en Bahía Blanca

Ayer quedó confirmó el primer rival de Sarmiento en la temporada 2018/2019 del Campeonato de la B Nacional. En la sede que la AFA posee en la calle Viamonte, la reunión del Comité Ejecutivo entregó los resultados de cómo se jugará la competición de la segunda categoría del fútbol argentino.

Con dos ascensos a la Superliga y dos descensos (uno a la zona Metropolitana y otro al Federal) la entidad dio a conocer el calendario que tendrán los 25 equipos que disputarán el certamen. En la primera fecha el Verde de nuestra ciudad se medirá en Bahía Blanca ante Olimpo, Arsenal debutará con Gimnasia de Jujuy, mientras que Chacarita lo hará en su visita a Almagro. En otros partidos destacados, Quilmes se medirá con Atlético Rafaela en Santa Fe y Nueva Chicago recibirá a Ferro.

A continuación, el fixture para la temporada que dará comienza el 25 de agosto.

Fecha 1

Arsenal vs. G. y Esgrima (J)

Agropecuario vs. Santamarina (T)

Villa Dalmine vs. Instituto (C)

G y Esgrima (Mza) vs. Temperley

Platense vs. Mitre (SdE)

Almagro vs. Chacarita Jrs.

Ctral. Córdoba (SdE) vs. Morón

Los Andes vs. Independiente (Mza)

At. de Rafaela vs. Quilmes

Olimpo (BB) vs. Sarmiento

Brown (PM) vs. Brown (Adrogué)

Nueva Chicago vs. Ferro Carril Oeste

Libre: Defensores de Belgrano

Fecha 2

Ferro vs. Brown (PM)

Brown (Adrogué) vs. Olimpo (BB)

Sarmiento vs. Rafaela

Quilmes vs. Los Andes

Independiente (Mza) vs. Ctral. Córdoba (SdE)

Morón vs. Almagro

Chacarita Jrs. vs. Platense

Mitre (SdE) vs. Gimnasia (Mza)

Temperley vs. Villa Dalmine

Instituto (C) vs. Agropecuario

Santamarina vs. Arsenal

Gimnasia (J) vs. Def. de Belgrano

Libre: nueva chicago

Fecha 3

Def. de Belgrano vs. Santamarina

Arsenal vs. Instituto (C)

Agropecuario vs. Temperley

Villa Dalmine vs. Mitre (SdE)

Gimnasia (Mza) vs. Chacarita Jrs.

Platense vs. Dep. Morón

Almagro vs. Independiente (Mza)

Ctral. Cordoba (SdE) vs. Quilmes

Los Andes vs. Sarmiento

Rafaela vs. Brown (Adrogué)

Olimpo (BB) vs. Ferro

Brown (PM) vs. Nueva Chicago

Libre: Gimnasia (J)

Fecha 4

Nueva Chicago vs. Olimpo (BB)

Ferro vs. Rafaela

Brown (Adrogué) vs. Los Andes

Sarmiento vs. Ctral. Córdoba (SdE)

Quilmes vs. Almagro

Independiente (Mza) vs. Platense

Dep. Morón vs. Gimnasia (Mza)

Chacarita vs. Villa Dálmine

Mitre (SdE) vs. Agropecuario

Temperley vs. Arsenal

Instituto (C) vs. Def. de Belgrano

Santamarina vs. Gimnasia (J)

Libre: Brown (PM)

Fecha 5

Gimnasia (J) vs. Instituto (C)

Def. de Belgrano vs. Temperley

Arsenal vs. Mitre (SdE)

Agropecuario vs. Chacarita

Villa Dálmine vs. Morón

Gimnasia (Mza.) vs. Independiente (Mza)

Platense vs. Quilmes

Almagro vs. Sarmiento

Ctral. Córdoba (SdE) vs. Brown (Adrogué)

Los Andes vs. Ferro

Rafaela vs. Nueva Chicago

Olimpo (BB) vs. Brown (PM)

Libre: Santamarina

Fecha 6

Brown (PM) vs. Rafaela

Nueva Chicago vs. Los Andes

Ferro vs. Ctral. Córdoba (SdE)

Brown (Adrogué) vs. Almagro

Sarmiento vs. Platense

Quilmes vs. Gimnasia (Mza)

Independiente (Mza) vs. Villa Dálmine

Morón vs. Agropecuario

Chacarita Jrs. vs. Arsenal

Mitre (SdE) vs. Def. de Belgrano

Temperley vs. Gimnasia (J)

Instituto (C) vs. Santamarina

Libre: Olimpo (BB)

Fecha 7

Santamarina vs. Temperley

Gimnasia (J) vs. Mitre (SdE)

Def. de Belgrano vs. Chacarita Jrs.

Arsenal vs. Morón

Agropecuario vs. Independiente (Mza)

Villa Dálmine vs. Quilmes

Gimnasia (Mza) vs. Sarmiento

Platense vs. Brown (Adrogué)

Almagro vs. Ferro

Ctral. Córdoba (SdE) vs. Nueva Chicago

Los Andes vs. Brown (PM)

Rafaela vs. Olimpo (BB)

Libre: Instituto (C)

Fecha 8

Olimpo (BB) vs. Los Andes

Brown (PM) vs. Ctral. Córdoba (SdE)

Nueva Chicago vs. Almagro

Ferro vs. Platense

Brown (Adrogué) vs. Gimnasia (Mza)

Sarmiento vs. Villa Dálmine

Quilmes vs. Agropecuario

Independiente (Mza) vs. Arsenal

Morón vs. Def. de Belgrano

Chacarita Jrs. vs. Gimnasia (J)

Mitre (SdE) vs. Santamarina

Temperley vs. Instituto (C)

Libre: Rafaela

Fecha 9

Instituto (C) vs. Mitre (SdE)

Santamarina vs. Chacarita Jrs.

Gimnasia (J) vs. Morón

Def. de Belgrano vs. Independiente (Mza)

Arsenal vs. Quilmes

Agropecuario vs. Sarmiento

Villa Dálmine vs. Brown (Adrogué)

Gimnasia (Mza) vs. Ferro

Platense vs. Nueva Chicago

Almagro vs. Brown (PM)

Ctral. Córdoba (SdE) vs. Olimpo (BB)

Los Andes vs. Rafaela

Libre: Temperley.



Fecha 10

Rafaela vs. Ctral. Córdoba (SdE)

Olimpo (BB) vs. Almagro

Brown (PM) vs. Platense

Nueva Chicago vs. Gimnasia (Mza)

Ferro vs. Villa Dálmine

Brown (Adrogué) vs. Agropecuario

Sarmiento vs. Arsenal

Quilmes vs. Def. de Belgrano

Independiente (Mza) vs. Gimnasia (J)

Morón vs. Santamarina

Chacarita Jrs. vs. Instituto (C)

Mitre (SdE) vs. Temperley

Libre: Los Andes

Fecha 11

Temperley vs. Chacarita Jrs.

Instituto (C) vs. Morón

Santamarina vs. Independiente (Mza)

Gimnasia (J) vs. Quilmes

Def. de Belgrano vs. Sarmiento

Arsenal vs. Brown (Adrogué)

Agropecuario vs. Ferro

Villa Dálmine vs. Nueva Chicago

Gimnasia (Mza) vs. Brown (PM)

Platense vs. Olimpo (BB)

Almagro vs. Rafaela

Ctral. Córdoba (SdE) vs. Los andes

Libre: Mitre (SdE)

Fecha 12

Los Andes vs. Almagro

Rafaela vs. Platense

Olimpo (BB) vs. Gimnasia (Mza)

Brown (PM) vs. Villa Dálmine

Nueva Chicago vs. Agropecuario

Ferro vs. Arsenal

Brown (Adrogué) vs. Def. de Belgrano

Sarmiento vs. Gimnasia (J)

Quilmes vs. Santamarina

Independiente (Mza) vs. Instituto (C)

Morón vs. Temperley

Chacarita Jrs. vs. Mitre (SdE)

Libre: Ctral. córdoba (SdE)

Fecha 13

Mitre (SdE) vs. Morón

Temperley vs. Independiente (Mza)

Instituto (C) vs. Quilmes

Santamarina vs. Sarmiento

Gimnasia (J) vs. Brown (Adrogué)

Def. De Belgrano vs. Ferro

Arsenal vs. Nueva Chicago

Agropecuario vs. Brown (PM)

Villa Dálmine vs. Olimpo (BB)

Gimnasia (Mza) vs. Rafaela

Platense vs. Los Andes

Almagro vs. Ctral. Córdoba (SdE)

Libre: Chacarita Jrs.

Fecha 14

Ctral. Córdoba (SdE) vs. Platense

Los Andes vs. Gimnasia (Mza)

Rafaela vs. Villa Dálmine

Olimpo (BB) vs. Agropecuario

Brown (PM) vs. Arsenal

Nueva Chicago vs. Def. de Belgrano

Ferro vs. Gimnasia (J)

Brown (Adrogué) vs. Santamarina

Sarmiento vs. Instituto (C)

Quilmes vs. Temperley

Independiente (Mza) vs. Mitre (SdE)

Morón vs. Chacarita Jrs.

Libres: Almagro

Fecha 15

Chacarita Jrs. vs. Independiente (Mza)

Mitre (SdE) vs. Quilmes

Temperley vs. Sarmiento

Instituto (C) vs. Brown (Adrogué)

Santamarina vs. Ferro

Gimnasia (J) vs. Nueva Chicago

Def. de Belgrano vs. Brown (PM)

Arsenal vs. Olimpo (BB)

Agropecuario vs. Rafaela

Villa Dálmine vs. Los Andes

Gimnasia (Mza) vs. Ctral. Córdoba (SdE)

Platense vs. Almagro

Libre: Morón

Fecha 16

Almagro vs. Gimnasia (Mza)

Ctral. Córdoba (SdE) vs. Villa Dálmine

Los Andes vs. Agropecuario

Rafaela vs. Arsenal

Olimpo (BB) vs. Def. de Belgrano

Brown (PM) vs. Gimnasia (J)

Nueva Chicago vs. Santamarina

Ferro vs. Instituto (C)

Brown (Adrogué) vs. Temperley

Sarmiento vs. Mitre (SdE)

Quilmes vs. Chacarita Jrs.

Independiente (Mza) vs. Dep. Morón

Libre: Platense

Fecha 17

Morón vs. Quilmes

Chacarita Jrs. vs. Sarmiento

Mitre (SdE) vs. Brown (Adrogué)

Temperley vs. Ferro

Instituto (C) vs. Nueva Chicago

Santamarina vs. Bown (PM)

Gimnasia (J) vs. Olimpo (BB)

Def. de Belgrano vs. Rafaela

Arsenal vs. Los Andes

Agropecuario vs. Ctral. Córdoba (SdE)

Villa Dálmine vs. Almagro

Gimnasia (Mza) vs. Platense

Libre: Independiente (Mza)

Fecha 18

Platense vs. Villa Dálmine

Almagro vs. Agropecuario

Ctral. Córdoba (SdE) vs. Arsenal

Los Andes vs. Def. de Belgrano

Rafaela vs. Gimnasia (J)

Olimpo (BB) vs. Santamarina

Brown (PM) vs. Instituto (C)

Nueva Chicago vs. Temperley

Ferro vs. Mitre (SdE)

Brown (Adrogué) vs. Chacarita Jrs.

Sarmiento vs. Dep. Morón

Quilmes vs. Independiente (Mza)

Libre: Gimnasia (Mza)

Fecha 19

Independiente (Mza) vs. Sarmiento

Morón vs. Brown (Adrogué)

Chacarita Jrs. vs. Ferro

Mitre (SdE) vs. Nueva Chicago

Temperley vs. Brown (PM)

Instituto (C) vs. Olimpo (BB)

Santamarina vs. Rafaela

Gimnasia (J) vs. Los Andes

Def. de Belgrano vs. Ctral. córdoba (SdE)

Arsenal vs. Almagro

Agropecuario vs. Platense

Villa Dálmine vs. Gimnasia (Mza)

Libre: Quilmes

Fecha 20

Gimnasia (Mza) vs. Agropecuario

Platense vs. Arsenal

Almagro vs. Def. de Belgrano

Ctral. córdoba (SdE) vs. Gimnasia (J)

Los Andes vs. Santamarina

Rafaela vs. Instituto (C)

Olimpo (BB) vs. Temperley

Brown (PM) vs. Mitre (SdE)

Nueva Chicago vs. Chacarita Jrs.

Ferro vs. Morón

Brown (Adrogué) vs. Independiente (Mza)

Sarmiento vs. Quilmes

Libre: Villa Dálmine

Fecha 21

Quilmes vs. Brown (Adrogué)

Independiente (Mza) vs. Ferro

Morón vs. Nueva Chicago

Chacarita Jrs. vs. Brown (PM)

Mitre (SdE) vs. Olimpo (BB)

Temperley vs. Rafaela

Instituto (C) vs. Los Andes

Santamarina vs. Ctral. Córdoba (SdE)

Gimnasia (J) vs. Almagro

Def. de Belgrano vs. Platense

Arsenal vs. Gimnasia (Mza)

Agropecuario vs. Villa Dálmine

Libre: Sarmiento

Fecha 22

Villa Dálmine vs. Arsenal

Gimnasia (Mza) vs. Def. de Belgrano

Platense vs. Gimnasia (J)

Almagro vs. Santamarina

Ctral. Córdoba (SdE) vs. Instituto (C)

Los Andes vs. Temperley

Rafaela vs. Mitre (SdE)

Olimpo (BB) vs. Chacarita Jrs.

Brown (PM) vs. Dep. Morón

Nueva Chicago vs. Independiente (Mza)

Ferro vs. Quilmes

Brown (Adrogué) vs. Sarmiento

Libre: Agropecuario.

Fecha 23

Sarmiento vs. Ferro

Quilmes vs. Nueva Chicago

Independiente (Mza) vs. Brown (PM)

Dep. Morón vs. Olimpo (BB)

Chacarita Jrs. vs. Rafaela

Mitre (SdE) vs. Los Andes

Temperley vs. Ctral. Córdoba (SdE)

Instituto (C) vs. Almagro

Santamarina vs. Platense

Gimnasia (J) vs. Gimnasia (Mza)

Def. de Belgrano vs. Villa Dálmine

Arsenal vs. Agropecuario

Libre: Brown (Adrogué)

Fecha 24

Agropecuario vs. Def. de Belgrano

Villa Dálmine vs. Gimnasia (J)

Gimnasia (Mza) vs. Santamarina

Platense vs. Instituto (C)

Almagro vs. Temperley

Ctral. Córdoba (SdE) vs. Mitre (SdE)

Los Andes vs. Chacarita Jrs.

Rafaela vs. Dep. Morón

Olimpo (BB) vs. Independiente (Mza)

Brown (PM) vs. Quilmes

Nueva Chicago vs. Sarmiento

Ferro vs. Brown (Adrogué)

Libre: Arsenal

Fecha 25

Brown (Adrogué) vs. Nueva Chicago

Sarmiento vs. Brown (PM)

Quilmes vs. Olimpo (BB)

Independiente (Mza) vs. Rafaela

Dep. Morón vs. Los Andes

Chacarita Jrs. vs. Ctral. Córdoba (SdE)

Mitre (SdE) vs. Almagro

Temperley vs. Platense

Instituto (C) vs. Gimnasia (Mza)

Santamarina vs. Villa Dálmine

Gimnasia (J) vs. Agropecuario

Def. de Belgrano vs. Arsenal

Libre: Ferro