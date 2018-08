Sin goles en el "Eva Perón"

Sarmiento empató sin goles frente a Agropecuario Argentino de Carlos Casares en el choque amistoso que se disputó ayer en el Estadio "Eva Perón". El equipo de Iván Delfino no mostró una buena imagen en el encuentro que sería uno de los últimos de cara al inicio del Campeonato de la B Nacional.

En realidad el partido de amistoso no tuvo mucho. Demasiada pierna fuerte, protestas y discusiones que casi terminan a las piñas. Más allá de eso, desde lo futbolístico se vio poco y nada y por eso el cero a cero termina siendo un resultado más que justo.

Para el amistoso contra el "Sojero", el técnico Delfino decidió no arriesgar a algunos de sus titulares que están entre algodones; principalmente al defensor Wilfredo Olivera y al delantero Nicolás Miracco. A esa dupla se le suma el pibe Maximiliano Méndez, a quien el DT ahora lo utiliza como volante.

Con esas bajas, para el amistoso de ayer Sarmiento formó con Manuel Vicentini; Luis Yamil Garnier, Ariel Kippes, Lucas Landa y Facundo Castet; Sergio Quiroga, Franco Leys, Guillermo Farré y Gabriel Sanabria; Ariel Colzera y Nicolás Orsini fueron los puntas.

Con esos 11 al Verde le costó y mucho. Si bien el equipo de Delfino se mostró cómodo en defensa, el problema surgió siempre al momento de generar juego. Por momentos lo intentó "El Checho" Quiroga por la banda derecha; "El Chino" Sanabria quiso imponerse por la izquierda pero en la mayoría de los casos fueron solo eso, intentos.

Quizás el jugar más claro en esa primera parte fue Cólzera. El volante creativo mostró mucha categoría en algunas jugadas y de esa forma se presentó ante el buen marco de público que asistió al encuentro.

En esa primera parte, Orsini se retiraría lesionado (dolor en su cuádriceps derecho) y en su reemplazo ingresó el pibe Santiago Rosa.

Contrario al Verde, por el lado del "Sojero" hubo control y mucha circulación del balón. Si bien el conjunto de Saja tampoco creó demasiado peligro, por momentos Agropecuario fue un poco más que el local.

La visita alineó a Trípodi, Narese, Parnisari, Rosso, García Basso, Talpone, Blando, Blanco, Papa, Tellechea y Klusener.

Más pibes entre los titulares de Sarmiento

En la segunda etapa la historia no cambió demasiado. En Sarmiento ingresaron Julian Brea por Quiroga, Benjamín Borasi por Cólzera y Juan Caviglia por Sanabria. Los cambios le dieron aire y un poco más de dinamismo al equipo pero el problema de la falta de profundidad siguió estando. En definitiva, el cero a cero final fue el resultado más justo.

En el conjunto de nuestra ciudad sobresalió el trabajo defensivo; el orden táctico y el equilibrio que aportan Farré y Leys en el doble cinco; y también es positivo los minutos de juego que sumaron los pibes del club como Castet, Quiroga, Borasi, Rosa y Caviglia.

En el segundo amistoso, que también terminó sin goles, el Verde formó con Fernández, Martín García, Juan Antonini, Tomino y Puñet; Liuzzi Manuel García, Caviglia y Castro; Brea y Borasi.

El plantel que conduce Delfino tendrá hoy su jornada de descanso y la pretemporada continuará el lunes.

Al final, no habrá cambios en el torneo

Luego de una reunión entre representantes de la Superliga y del Ascenso, se dio marcha atrás al proyecto de modificar los distintos torneos de las categorías inferiores del fútbol argentino.

Claudio Tapia, presidente de AFA, no pudo hacer valer su postura sobre los delegados de Primera División: Rodrigo Escribano (Talleres de Córdoba), José Mansur (Godoy Cruz) y Marcelo Martín (Unión de Santa Fe); mientras que por el lado del Ascenso se hicieron presentes Marcelo Achile (Defensores de Belgrano), Javier Pipo Marín (Acassuso), Horacio Martignoni (Sarmiento) y Pablo Toviggino (AFA).

De esta manera, el fixture de la B Nacional se sorteará este lunes 13 de agosto, a las 17, en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino de la calle Viamonte. El inicio del torneo está pactado para el sábado 25 y tendrá dos ascensos -campeón y el ganador del reducido- a la Primera División, y dos descensos directos por promedios.