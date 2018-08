Sarmiento prepara el amistoso de mañana, ante Agropecuario

Sarmiento de Junín tiene todo listo para afrontar el tercer amistoso de pretemporada, mañana sábado en el estadio “Eva Perón” de nuestra ciudad frente a Argentino Agropecuario de Carlos Casares, tras la suspensión anteayer del cotejo que iba a disputar en la cancha "Horacio ´Taqueta´ Barrionuevo" de la Ciudad Deportiva, ante Independiente de Chivilcoy, debido al mal tiempo imperante, con mucha lluvia

El plantel que dirige Iván Delfino entrenó nuevamente en la víspera (el coach hizo hincapié en lo táctico, trabajando básicamente en espacios reducidos, en la cancha Nº 2 de la "Ciudad Deportiva") y volverá a hacerlo hoy, cerrando la preparación previa para el encuentro sabatino ante el "Sojero", match que será a puertas cerradas (sin acceso al público) y en el cual el conjunto "verde" tendría algunas ausencias, recordándose que hace pocos días, empataron sin goles ambos rivales, en suelo casarense.

El coach del CAS no contaría para este pleito con el defensor Javier Capelli, el lateral/volante Maximiliano Méndez y los delanteros Nicolás Miracco (mañana jugaría como punta Nicolás Orsini) y Joaquín Vivani, quienes arrastran diferentes lesiones.

Por otra parte, trascendió que fue ofrecido como posible refuerzo el experimentado volante Lihué Prichoda, de 29 años, quien viene de jugar la pasada temporada en Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

El mediocampista, nacido en Valentín Alsina (Buenos Aires), debutó en la divisional superior vistiendo la camiseta de Racing Club de Avellaneda y posteriormente militó en San Martín de Tucumán, Tiro Federal de Rosario, Banfield, Colón de Santa Fe, Nueva Chicago y Unión San Felipe de Chile, además de su último paso por el "Lobo" jujeño.





Puja por la reforma que se viene para el fútbol de ascenso

La de ayer jueves no fue una reunión positiva como se esperaba. Porque todavía existe una enorme grieta por la reforma de los torneos de ascenso. Y a pocas horas de llegar a una definición (tiene que haberla hoy, seguramente), hay promesa de nuevos rounds antes que la decisión sea definitiva para el certamen que disputará Sarmiento de Junín junto al resto de los elencos de la divisional.

Después de la contrapropuesta de la Superliga y la exigencia de incorporar descensos para esta temporada de la Primera "B" Nacional, además de promover una divisional con 22 equipos para el año 2021, los representantes del ascenso se mostraron disconformes con una negociación que deberá llegar a una definición, en teoría, en la jornada de este viernes 10.

Tras la reunión de Comité Ejecutivo de ayer, la dirigencia de la Superliga cumplió con designar a sus tres representantes: Marcelo Martín (Unión), José Mansur (Godoy Cruz) y Rodrigo Escribano (Talleres), junto con Gabriel Pellegrino (Gimnasia) que, inmediatamente después del cónclave, en Puerto Madero, se fueron a la sede de AFA para encontrarse con Pablo Toviggino (secretario ejecutivo de la presidencia) y con Marcelo Achile (Defensores de Belgrano).

En una primera reunión, los dirigentes de Primera llevaron sus peticiones a una reforma de sus torneos que el Ascenso viene elaborando desde hace tres meses y que generó mucha bronca y enfado por la proximidad del comienzo de los diferentes certámenes.

Las exigencias de la Superliga fueron motivadas por su preocupación para que la "B" Nacional no se transforme en una megadivisional que genere que los ocho equipos que descenderán en los próximos dos años tengan una misión casi imposible para volver a la elite del fútbol.

En este sentido, los equipos de Primera piden que haya descensos de la "B" Nacional a las categorías Primera "B" y Federal "A" en esta temporada y que además se apruebe un plan de descensos progresivos en las siguientes tres temporadas hasta 2022 para que en ese año haya 22 equipos en una sola zona.

Los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (A.F.A.), Toviggino y Achile, pidieron dos días para analizar estos temas y dar una repuesta en un tiempo que no deberá superar la jornada de hoy, ya que la semana próxima todas las categorías deben sortear sus fixtures y tanto la "B" Nacional como Primera "B", Primera "C" y Primera "D" deberían comenzar sus respectivas competencias.

La opción que se maneja es que los dirigentes del ascenso accedan a que haya un descenso por zona (uno por los metropolitanos y otro por los del interior) pero en formato de promoción con el quinto de la Primera "B" y Federal "A".

Así, se reduciría un ascenso de lo proyectado ya que subirían directamente cuatro desde estos dos torneos y el quinto sería una promoción con los últimos metro e interior de la Primera "B" Nacional.

Asimismo, se firmaría una carta de intención para que en las próximas tres temporadas se contemple la reducción de los participantes y la tendencia a reunificar las dos zonas que se generarían para la temporada 2019/2020.