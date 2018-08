Empieza la primera fecha del campeonato Superliga

El fútbol argentino vuelve hoy. La Superliga tendrá su primera fecha, que ya cuenta con el primer partido postergado: Independiente y San Martín de Tucumán jugarán más adelante, ya que los Rojos jugaron este miércoles en Japón ante Cerezo Osaka por la Suruga Bank, que ganaron tras vencer 1-0 a su rival.

En el arranque del campeonato, Boca y River jugarán el domingo. El Xeneize recibirá a Talleres a las 11 de la mañana.

El equipo de Marcelo Gallardo, en cambio, cerrará la jornada visitando a Huracán, a las 20.

El primer partido del torneo será Vélez-Newell’s, el viernes 10, a las 19.

Así se jugará la primera fecha:

Hoy:

Vélez-Newell’s, 19 hs. (Fox Sports)

Tigre vs. San Lorenzo, 21 hs. (TNT Sports)

Sábado 11 de agosto:

Gimnasia vs. Argentinos, 13.15 hs. (Fox Sports)

Unión vs. Aldosivi, 15.30 hs. (TNT Sports)

Patronato vs. Colón, 17.45 hs. (Fox Sports)

Belgrano vs. San Martín, 20 hs. (TNT Sports)



Domingo 12 de agosto:

Boca vs. Talleres, 11 hs. (TNT Sports)

Godoy Cruz vs. Estudiantes, 13.15 hs. (Fox Sports)

Lanús vs. Defensa y Justicia, 15.30 hs. (TNT Sports)

Rosario Central vs. Banfield, 17.45 hs. (TNT Sports)

Huracán vs. River, 20 hs. (Fox Sports)

Lunes 13 de agosto:

Atlético de Tucumán vs. Racing, 21 hs. (Fox Sports)

Postergado:

Independiente vs. San Martín (T).