A las 19.30 de mañana, River enfrenta a Racing

River ya tiene el equipo definido para el primer partido de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Racing, en Avellaneda, mañana jueves a las 19.30. En la práctica de ayer, Marcelo Gallardo confirmó el equipo que saldrá a la cancha.

La novedad para River es la presencia de Exequiel Palacios por Enzo Pérez. Luego de haber participado en el Mundial de Rusia 2018, el experimentado volante comenzará en el banco de suplentes. Apostó por el chico de 19 años, a quien probó en toda la pretemporada en ese lugar.

El equipo para enfrentar a Racing será: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Milton Casco; Leonardo Ponzio, Exequiel Palacios, Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez; Lucas Pratto e Ignacio Scocco.

Gallardo hijo

¿Qué argentinos ganaron la Suruga?

¡Las agarra todas!

Un medio para elegir

Marcelo Gallardo dio una conferencia de prensa en la que el tema Racing era lo más esperado. Sin embargo, a partir de una pregunta respecto de cómo es entrenar a su hijo Nahuel, 20 años, zurdo, uno de los seis juveniles que el Muñeco incorporó al plantel, se escucharon unas respuestas interesantes del DT.

“Estoy experimentado ser técnico de mi hijo”, confesó Gallardo padre, que recordó cuando él tenía a papá del otro lado de la cancha. “Me acuerdo una vez cuando era chico, que mi viejo era técnico mío en el baby futbol, y era incómodo para mí”.

Pese a qué le marcó ese recuerdo, el Muñeco vive -o trata de hacerlo- con sencillez: “Yo lo veo con naturalidad, en el sentido que si está acá es porque hizo méritos. Como los otros juveniles, nadie le regaló nada. No le voy a regalar nada como no le regalo nada a nadie”.

De su experiencia reciente con el lateral izquierdo, Gallardo admitió: “En su momento me puse a pensar, porque es la primera vez que convivo con algo así. La convivencia reciente fue en la pretemporada. A Nahuel lo vi como un jugador más, no como mi hijo. Si lo viera de otra manera, le haría daño”.