Preocupación para Coudet: Alejandro Donatti tiene una sobrecarga muscular y está en duda

El defensor Alejandro Donatti sufrió ayer una sobrecarga muscular a 72 horas del encuentro de ida frente a River, por los Octavos de Final de la Copa Libertadores, lo que representa un dolor de cabeza extra para el entrenador Eduardo Coudet.

Donatti no participó de la práctica a puertas cerradas que el plantel "académico" realizó ayer lunes en la cancha auxiliar del estadio "Presidente Perón" de Avellaneda, para ultimar detalles de cara al partido programado para el próximo jueves a las 19:30 en el estadio "Monumental".

Según se informó oficialmente, Donatti trabajó por esa razón en el gimnasio y luego tuvo una sesión de kinesiología, para aflojar el dolor en el cuádriceps de la pierna derecha.

De todos modos, en caso de no agravarse esa molestia, es casi un hecho que Donatti será de la partida frente al conjunto "Millonario" en el Cilindro de Avellaneda, junto a Leonardo Sigali.

En la práctica de este lunes, Coudet optó por reemplazarlo con Lucas Orban, con quien pierde mucha altura en el juego aéreo, pero gana en la salida por bajo.

Entonces, la probable formación de Racing para enfrentar a River está compuesta por Gabriel Arias: Renzo Saravia, Sigali, Donatti u Orban, Alexis Soto; Nery Domínguez; Matías Zaracho, Neri Cardozo, Ricardo Centurión; Gustavo Bou y Lisandro López.

Pol Fernández: "Llego a un grande que va a pelear siempre"

El mediocampista Guillermo "Pol" Fernández reconoció que no dudó en incorporarse a Racing debido a que "es un grande que va a pelear siempre".

En declaraciones formuladas antes de dejar Mendoza para viajar a Buenos Aires para realizarse la revisión médica y firmar su contrato, se mostró "con muchas expectativas".

"Desde el primer momento que se contactaron no lo dudé. Sé lo que significa Racing, un grande que va a pelear siempre. Estoy muy contento con la decisión que tomé. Espero poder adaptarme al entorno y a mis nuevos compañeros", manifestó.

Fernández, por el que la "Academia" pagó 1.200.000 dólares por el 60 por ciento del pase, dijo "tener muchas expectativas de estar a la par de mis nuevos compañeros".

"Pol" llega en buenas condiciones físicas debido a que viene de realizar la pretemporada con Godoy Cruz y, en caso de ser convocado para el partido de ida de la Copa Libertadores del jueves frente a River, expresó "estar a disposición de lo que quiera el entrenador" Eduardo Coudet.

"Tengo afecto por mucha gente que me ha tratado muy bien en Mendoza. Por suerte, pude saludar a casi todos y eso me deja muy tranquilo. No los saludé tan efusivamente porque seguro los esté viendo", confesó.

Fernández, que estuvo muy cerca de marcharse al Santos Laguna, se mostró "agradecido con el hincha de Godoy Cruz porque siempre me apoyó sea cual fuere mi decisión".

El futbolista de 26 años se realizó la revisión médica junto al chileno Marcelo Díaz durante este lunes, por lo que en las próximas horas ambos firmarán su contrato y se pondrán a las órdenes del "Chacho".

Racing tendrá una opción para adquirir el 40 por ciento de la ficha restante de Fernández en 800 mil dólares a partir de 2020.