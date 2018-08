Independiente (J) y Origone Fútbol Club comparten el liderazgo del Apertura 2018

La novena fecha del Torneo Apertura 2018 dejó la tabla de posiciones al rojo vivo. Bien caliente. Es que Independiente (J) empató en su visita a Rivadavia (J) y Origone Fútbol Club lo alcanzó en las posiciones luego de ganarle en Agustín Roca a Rivadavia de Lincoln. Sarmiento también logró una importante victoria, de visitante, ante Mariano Moreno, que le permite no perderle pisada a los punteros.

Sin dudas que el choque más interesante de la tarde fue el que se vivió en el estadio de Rivadavia de Junín. Allí, el local y el Rojo de Junín jugaron un lindo partido que terminó igualado en uno.

Al finalizar la fecha, el empate de Independiente (J) se festejó mucho en Agustín Roca; porque el "Milan" de esta localidad le ganó bien al Albirrojo de Lincoln por 3 a 2 para nuevamente alcanzar la cima del torneo.

Otro lindo partido se vivió en el estadio de Moreno, donde los pibes de Sarmiento se hicieron fuertes y le ganaron al local por 2 a 0 con anotaciones de Alejo Pichini y Diego Lucero.

Por la novena fecha, Villa Belgrano también le ganó de visitante a Ambos Mundos por 1 a 0 con el solitario gol de Germán Milla; River Plate de Junín goleó a domicilio a Defensa Argentina; y Jorge Newbery, con un doblete de Agustín Sospicio, venció por 2 a 1 a Deportivo Baigorrita.

Partidos de la novena fecha en inferiores

Hoy

Defensa vs. River

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Newbery vs. Baigorrita

Predécima: 13.30

Octava: 14.30

Cuarta: 15.30

A. Mundos vs. Villa

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Origone vs. Rivadavia (L)

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Moreno vs. Sarmiento

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Rivadavia (J) vs. Independiente

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Las chicas juegan por la sexta fecha

Hoy se disputará la sexta fecha del torneo de fútbol femenino de primera división que organiza la Liga Deportiva del Oeste. A partir de las 10, todos los encuentros se disputarán en la cancha de Independiente de Junín bajo el siguiente orden: Sarmiento vs. Unnoba, Defensa Argentina vs. Rivadavia de Junín, Rivadavia de Lincoln vs. Ambos Mundos y el local se enfrentará a Villa Belgrano.

Por otro lado, en el certamen Sub 17 de fútbol femenino, también hoy juegan Rivadavia de Lincoln vs. Ambos Mundos, desde las 11.15.