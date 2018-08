Las chicas juegan por la sexta fecha

Mañana se disputará la sexta fecha del torneo de fútbol femenino de Primera división que organiza la Liga Deportiva del Oeste.

A partir de las 10, todos los encuentros se disputarán en la cancha de Independiente de Junín bajo el siguiente orden: Sarmiento vs. Unnoba, Defensa Argentina vs. Rivadavia de Junín, Rivadavia de Lincoln vs. Ambos Mundos y el local se enfrentará a Villa Belgrano.

Por otro lado, el certamen Sub 17 de fútbol femenino comenzará hoy con dos partidos. Siempre en la cancha del Rojo, a las 11.30 juegan Defensa Argentina vs. Independiente (J); y a las 12.30 chocan Villa Belgrano ante Sarmiento.

La jornada del Sub 17 se completará mañana con el partido entre Rivadavia de Lincoln vs. Ambos Mundos que jugarán desde las 11.15.