Atlético Tucumán venció a Huracán y se clasificó a los octavos de final

Atlético Tucumán aprovechó las pocas ocasiones de gol que tuvo a su favor y logró clasificarse a los octavos de final de la Copa Argentina, al vencer por 2 a 0 a Huracán, en un partido disputado en el estadio "Padre Ernesto Martearena" de Salta.

Los goles del conjunto tucumano llegaron a los 30 minutos del segundo tiempo por intermedio de Bruno Bianchi, y el delantero Leandro Díaz, a los 45 de la misma etapa.

Ahora Atlético Tucumán esperará por el ganador de Newell s Old Boys y Defensores Unidos de Zárate, que se medirán el próximo domingo en el estadio "Eva Perón" de Sarmiento de nuestra ciudad.

El partido se hizo trabado en el primer tiempo, y por el juego fue algo deslucido, aunque en la mitad de cancha el que mejor trató el balón fue el experimentado Juan Mercier.

Pero el "decano" perdió rápidamente a su emblema "La Pulga" Rodríguez y en su lugar ingresó Mauro Matos, quien se mostró acertado en el juego asociado, pero no pudo desplegar su experiencia.

Los desacoples del fondo del "globo" le permitían a Atlético mostrar variantes con Aliendro y Acosta, pero no pudieron doblegar a Marcos Díaz.

Huracán mostró a sus refuerzos, como Iván Rossi y Carlos Auzqui, pero quedó en evidencia que Gustavo Alfaro tendrá que ajustar un poco más el andamiaje de su equipo.

Un córner que no logró despejar del todo correcto Marcos Díaz, lo capturó Aliendro, quien remató al medio y Mauro Bianchi desvió para abrir el marcador.

Si bien Huracán fue en busca de un empate, nunca pudo ordenar su juego, porque Garro estuvo lejos de los mediocampistas y todo fue muy embarullado.

Sobre el final una corrida de Leandro Díaz terminó con una perfecta definición del delantero para poner el 2 a 0 definitivo.