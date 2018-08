Gonzalo Higuaín, con todo arreglado para irse al Milan

Gonzalo Higuaín seguirá su carrera en el Milan de Italia, según una versión que ganó fuerza ayer en diversos medios de prensa.

Luego de que las negociaciones estuvieran en stand by por algunas condiciones que pedía el argentino, las partes llegaron a un acuerdo total para que la transferencia se haga en forma de préstamo.

Solamente resta la firma para el acuerdo que ya existe de palabra y cuyas cifras oficiales no trascendieron. La Gazzetta dello Sport confirmó que “el Pipa” dejará la Juventus para ir al Rossonero. Bonucci, ex jugador de la Vecchia Signora que pertenece al Milan, volverá al equipo de Turín como parte de pago por el atacante de la Selección argentina.

En las últimas horas, la operación por el delantero argentino se había frenado por unas pequeñas diferencias, más que nada en el salario que pretendía el jugador. Finalmente, las asperezas fueron limadas e Higuaín llegará al Milan.

Desde un medio italiano afirmaron que la diferencia económica era de un 1.5 millones de dólares entre lo que busca Higuaín y lo que puede dar el club.

“El Pipa” pretendía nueve millones al año, mientras que el Milan ofertó 7.5, el mismo salario que tiene en la Juventus.

Además, el futbolista mira de reojo las acciones de Chelsea, uno de los grandes interesados en llevarse al goleador, tras la venta del delantero francés Giroud.