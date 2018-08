Higuaín acordó de palabra su llegada a Milan

Una de las novelas de este mercado de pases está próxima a finalizar. Gonzalo Higuaín dejará la Juventus para mudar sus goles a otro grande de Italia y Europa. Aunque el primero en mostrar interés por el argentino fue Chelsea, el Pipita será nuevo jugador del Milan.

El ex futbolista brasileño Leonardo, director general del Rossonero, se reunió con Nicolás Higuaín -hermano y agente del goleador- y el abogado del argentino para ultimar los detalles de la transferencia.

El acuerdo se cerró de palabra mediante un préstamo de 18 millones de euros, más una opción de compra de 36 millones. Vale mencionar que Higuaín, debido a la llegada de Cristiano Ronaldo a Turín, no iba a contar con los minutos que anhelaba.

El Pipita firmará contrato hasta junio de 2023 y ganaría cerca de 7.5 millones de euros por temporada, según Corriere della Sera.

Higuaín estuvo en Turín dos temporadas, en las que ganó dos Copas Italia y dos Series A.

No obstante, las negociaciones entre ambos clubes seguirán para definir la vuelta de Leonardo Bonucci a la Vecchia Signora. El defensor no está a gusto en Milan y lo seduce la posibilidad de jugar junto con CR7. Dentro de la operación estaría incluido el joven defensor Mattia Caldara.